Puigdemont declara aquest dilluns davant del jutge

L'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont, que ha estat detingut aquest diumenge a Alemanya després de travessar la frontera des de Dinamarca, declara aquest dilluns davant un jutge local, segons ha informat la policia de l'estat de Schleswig-Holstein.





La compareixença de Puigdemont al jutjat servirà per verificar la seva identitat. Després de la seva detenció, produïda aquest diumenge, Puigdemont ha estat traslladat al centre penitenciari de Neumünster, a l'estat de Schleswig-Holstein, al nord d'Alemanya.





Experts no descarten que la declaració de Puigdemont, previst per a les properes hores, es doni fins i tot poc abans de la mitjanit.









En aquest sentit, algunes fonts apunten que es retarda fins a la mitjanit l'arrest de Puigdemont per donar temps a la defensa d'arribar.





La Fiscalia general de l'Estat de Schleswig tindrà l'última paraula sobre l'extradició a Espanya de l'expresident.





En aquesta primera instància, el jutge haurà de confirmar la seva identitat, analitzar les raons de la seva detenció i dictaminar si manté Puigdemont sota custòdia policial fins que es resolgui el seu lliurament en virtut de l'euroordre emesa des d'Espanya, un tràmit que podria demorar-se entre deu i 60 dies durant els quals romandria al centre penitenciari.





Teòricament, existeix també la possibilitat que el tribunal decideixi posar en llibertat amb o sense mesures cautelars a l'expresident català. No obstant això, això no és el normal, segons ha informat una portaveu de la Fiscalia General en Schleswig.





Després del seu pas davant el Tribunal de primera instància li tocarà el torn al Tribunal Superior de Schleswig-Holstein, en Schleswig, que haurà d'analitzar la documentació d'Espanya sobre el cas per veure si l'extradició està justificada i si el lliurament a les autoritats espanyoles és admissible legalment.





A continuació, en el cas que no hi hagi cap impediment legal per a una extradició, la Fiscalia general de l'Estat de Schleswig serà la que tingui l'última paraula sobre el lliurament del polític català a Espanya.





ADVOCAT





L'advocat de Carles Puigdemont Jaume Alonso-Cuevillas ha assegurat que argumentarà a Alemanya, perquè l'expresident de la Generalitat no sigui lliurat a Espanya, que hi ha motius fundats que fan sospitar que aquest no tindrà un judici just.





Alonso-Cuevillas no dóna per fet que el seu defensat sigui lliurat a Espanya perquè considera que la directiva europea estableix que, "per procedir al lliurament, han d'existir garanties que la persona lliurada tindrà un judici just al país requerit", ha explicat en diferents mitjans.





L'advocat ha reconegut que contemplen que Puigdemont ingressi a la presó preventiva a Alemanya, cosa que podria ocórrer durant un periode d'entre dos i tres mesos.





Ha assegurat que es parla molt que Carles Puigdemont pot demanar asil polític, però ha apuntat que aquest no és el moment. Per al lletrat, la màxima ocupació és l'euroordre i, una vegada resolt aquest assumpte, podria plantejar-li-ho.