La Diàspora i el desenvolupament

Quan passi la greu crisi que travessem a Veneçuela molts compatriotes de l'anomenada avui diàspora veneçolana tornessin al país. No la majoria, però si nombrosos compatriotes que es convertiran en els emigrants de retorn. Els que es quedin a l'exterior formessin part d'aquesta gran diàspora que se li haurà exclusivament al socialisme del segle XXI, que entre altres mals, es va encarregar d'expulsar directament o indirectament milions de coterranis. Ara bé, la diàspora podrà igualment convertir-se en una oportunitat per al futur desenvolupament del país. Molts veneçolans i els seus descendents podran ser un factor de suport per reconstruir la nació.





L'OIM ha estudiat alguns dels beneficis de les diàspores per afavorir els seus països d'origen. Són les remeses, les mes visibles, per exemple, s'estima que només en l'any 2012 quatre-cents mil milions de dòlars van remetre els emigrants als seus països d'origen.





Les diàspores poden contribuir com a inversors directes a indústries i desenvolupaments tecnològics que aquest disponibles quan es assenteix noves oportunitats per a les inversions estrangeres directes a Veneçuela. Les xarxes de coneixement que es podran interaccionar en el marc d'un nou model de desenvolupament, serà sens dubte una altra gran opció per als nous temps.





Els veneçolans que no tornin tindran l'oportunitat, independentment del lloc d'establiment, de donar la seva quota de suport per consolidar la nova economia. El financer i el turisme són sectors que es pot beneficiar de la diàspora veneçolana. No seran pocs els veneçolans que encara absents tornin al país a visitar-oa gaudir dels seus atractius turístics.





Per aprofitar aquest nombre de noves oportunitats, es necessita un govern que li doni prioritat treballar amb el seu diàspora, desenvolupar programes especials per mantenir-los el vincle amb el país, enfortir les missions consulars per donar suport als veneçolans que resideixen a l'exterior i garantir el compliment de noves normes legislatives que tinguin com a objectiu garantir una relació permanent amb aquesta nova realitat.