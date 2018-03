Amb Puigdemont "va passar el que havia de passar"

Al final, com deia un polític gallec, "va passar el que havia de passar". Una frase que defineix el final d'una situació que s'esperava. Així ha passat amb la detenció a terres alemanyes de Carles Puigdemont després de la seva conferència a Finlàndia. Era qüestió de dies que la seva detenció es produís, després de l'euroordre dictada pel jutge Llarena.





Les seves actuacions diàries, el seu recorregut pels països per seguir donant canya i denunciant la falta de democràcia i la seva desconfiança cap a la justícia espanyola, entre moltes altres coses, no li sortirien gratis. El mateix que als altres fugits.





Puigdemont i els seus companys han estat molestant constantment no només al Govern centrali la justícia espanyola, sinó a bona part dels països europeus que estan d'ell fins a la gorra. El seu pla de desestabilitzar la UE, és un pols perdut, per molt que ho intenti.





Alemanya no és Brussel·les, les seves lleis si recullen, com s'ha comprovat, les acusacions que li imputa el magistrat del Tribunal Suprem. Aquest dilluns es coneixerà en quin termini serà extradit a Espanya, o per contra, un cop revisada la documentació facilitada per Espanya, pugui quedar en llibertat.





Només conèixer la notícia de la detenció de Puigdemont va haver-hi convocatòria de manifestacions; l'ANC i Òmnium per una banda, i de l'altra, els Comitès en Defensa de la República (CDR). Una de les manifestacions ha estat pacifica, en canvi d'altres, de pacífiques no han tingut res: enfrontaments entre mossos i manifestants, contenidors cremats, talls de carretera, objectes que volaven per l'aire, en definitiva, altercats als carrers, vandalisme i crispació, ferits i detinguts. Això és el que alguns ja tenien dissenyat. Es tracta d'escalfar encara més l'ambient.





La irresponsabilitat dels polítics independentistes ha portat a aquesta situació. Ho han fet mentint als seus seguidors, que s'han cregut el relat d'Ítaca, quan en realitat, com s'està veient, és el conte de la lletera.





El president del Parlament, Roger Torrent, ha comparegut amb un discurs "institucional", que més aviat semblava un discurs de partit i de defensa d'una part de la ciutadania. Un president de partit, no d'una institució. Ara el que toca és proposar un nou candidat. Què succeirà amb l'elecció del nou candidat?, puix que ara la CUP se sumarà a l'elecció, el mateix que a Catalunya en comú, de Xavier Domènech. ¿Un govern de concentració independentista? Això sí, si tornen amb la idea de proposar a algun dels implicats, és seguir amb el mateix mantra.





N'hi ha que insisteixen en la proclamació de la República, una bogeria si s'accepta aquesta proposta. La realitat és buscar una situació realista, pràctica. Cal reconèixer que s'ha entrat en una altra situació, els líders del Procés estan escapçats, cal buscar a altres que portin endavant el projecte per formar un govern, per governar i intentar redreçar la situació que s'ha anat de les mans. Els antisistema han tornat als carrers i si no es troba ràpidament una sortida, això pot convertir-se en un infern. Potser és el que volen, però estic segura que la majoria de la ciutadania no està per aquesta tasca.





Mentrestant, TV3 -la televisió dels independentistes que paguem tots- ha tornat a fer de les seves, o millor dit, ha continuat fent el de sempre, de pamflet ideològic de l'independentisme.





Les lleis estan per respectar-les, si es consideren injustes es busquen consensos per canviar-les. Saltar-se a la torera té les seves conseqüències.





"Per ser lliures cal ser esclaus de la llei", deia Marc Tuli Ciceró.