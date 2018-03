Una nova víctima de la conducció autònoma

El passat 18 de març un Volvo XC90 SUV autònom de Uber va atropellar una vianant a la localitat de Tempe, Arizona, causant-li la mort. Les primeres notícies que van arribar sobre el succés eren confuses. S'apuntava que la ciclista havia saltat inesperadament davant del cotxe i que aquest no hagués pogut frenar, encara que hagués estat pilotat per un humà. També s'especulava amb que els sistemes automàtics de detecció d'obstacles no havien funcionat correctament. Finalment, el conductor apareixia com a culpable doncs, tot i que l'automòbil circulava en la manera de conducció autònoma, hauria d'haver estat atent a la carretera i prendre el control a albirar el perill.





Uns dies després de l'accident, la policia de Tempe ha publicat el vídeo de l'accident gravat per la càmera exterior del vehicle. En ell s'aprecia que la víctima, Elaine Herzberg, creua amb la seva bicicleta per una zona molt mal il·luminada on no hi ha pas de vianants. Tot i que la investigació continua en marxa, des del departament de policia de Tempe s'afirma que la col·lisió era pràcticament inevitable, a la llum del que mostra el vídeo, per a qualsevol tipus de conductor, ja fos humà o artificial.





No obstant això, també s'apunta que la càmera interna mostra la conductora del vehicle, Rafaela Vasquez, amb la vista a la consola baixa sense mirar a la carretera fins al moment fatal de la col·lisió. Com a conductora de seguretat, el seu deure era estar pendent per si qualsevol situació perillosa l'obligava a reprendre el control humà de l'automòbil. La decisió mecànic també està sent considerat, doncs sembla ser que el sistema LIDAR del Volvo hauria d'haver detectat a Elaine Herzberg amb anticipació i activat els frens. Es tracta d'un dispositiu compost per 64 làsers que realitza un escaneig continu de l'entorn del vehicle que identifica objectes amb una precisió de dos centímetres.





L'empresa Uber ha manifestat públicament la seva consternació i ha anunciat que paralitza temporalment totes les proves que està duent a terme amb cotxes autònoms. Aquest sinistre és el segon més important després que al maig de 2016 el model Tesla S en el qual viatjava Joshua Brown en mode de conducció Autopilot s'estavellés contra un camió articulat en una carretera de Florida.





MENYS SINISTRALITAT





No hi ha dubte que després d'aquest accident s'aixecaran moltes veus en contra de la conducció autònoma. No obstant això, gradual autonomia dels vehicles probablement tingui una conseqüència immediata: la caiguda dràstica de la sinistralitat a les carreteres. Les estadístiques situen el factor humà com la causa principal en més del 90% dels accidents . La conducció serà per tant més segura i amb menys riscos.





ElonMusk, el president de Tesla Motors, es defensa de l'escepticisme sobre la seguretat dels cotxes autònoms. Sobre el Tesla accidentat el 2016 amb conseqüències fatals per a la seva conductor, acudeix a les estadístiques i afirma que va ser la primera fatalitat en 130 milions de milles realitzades per vehicles autònoms als Estats Units, mentre que els automòbils amb conductor humà pateixen de mitjana un sinistre cada 94 milions de milles.





Té futur la conducció autònoma? El temps dirà si màquines i humans vam aconseguir repartir-nos de forma òptima les tasques a la carretera.