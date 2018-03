Puigdemont: "Ara no hi ha d’haver violència"

L'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont ha fet arribar un missatge de fermesa i tranquil·litat als ciutadans de Catalunya abans d'ingressar a la presó alemanya de Neumünster: "Ara no hi ha d'haver violència".





Així ho ha fet a través de la seva dona, Marcela Topor, amb qui va poder parlar abans d'entrar al centre penitenciari.





Puigdemont va demanar expressament a Topor que digués als catalans que "ara no hi ha d'haver violència", conscient que a la mateixa hora que a ell el posaven a la presó mentre estava detingut, hi havia gent manifestant-se a places i carrers de Catalunya.





Puigdemont va tenir ocasió de parlar amb la seva dona per telèfon, segons publica el diari 'El Punt Avui', i Topor assenyala que va veure Carles Puigdemont "tranquil" i conscient que hi ha una situació complicada.





Està previst que aquest dilluns Puigdemont declari davant el jutge alemany que ha de decidir si el deixa en llibertat o el manté a la presó mentre es posa en marxa el procés que ha de resoldre la petició d’extradició del govern espanyol.