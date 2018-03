Rivera anuncia un acord amb el Govern per donar suport als Pressupostos de 2018

El president de Ciutadans, Albert Rivera, ha anunciat aquest dilluns 26 de març que ha arribat a un acord amb el Govern de Mariano Rajoy per donar suport als pressupostos generals de l'Estat de 2018.





Segons Ciutadans, l'acord arriba després que l'executiu hagi "cedit" a les exigències del partit taronja.





Rivera s'ha referit a algunes "condicions bàsiques" que s'haurien complert per part del govern: rebaixa fiscal en l'IRPF, el complement salarial per a joves amb contracte de formació -contemplat en l'acord d'investidura per 2017 però fins ara no aprovat- i la sortida de la senadora del PP, Pilar Barreiro (en Pressdigital), que va abandonar abandonar el Grup Parlamentari Popular per incorporar-se al Grup Mixt.





"El Govern sap perfectament comptar escons i que, sense el suport de Ciutadans, aquests Pressupostos no poden sortir", ha asseverat Rivera en la seva compareixença.





No obstant això, la suma dels diputats de PP i Ciutadans encara no és suficient per tirar endavant el projecte de Pressupostos, i tot queda expenses de la decisió del PNB, que ha recalcat en reiterades ocasions la seva negativa a negociar els comptes si l'article 155 de la Constitució segueix en vigor a Catalunya.





PENSIONS MÍNIMES I de viduïtat PUGEN UN 2%





El projecte de pressupostos que aprovarà aquest dimarts el Govern, contindrà una pujada de les pensions mínimes i de viudetat del 2%, segons l'acord pressupostari anunciat per Albert Rivera.





Rivera ha explicat que els pressupostos han de contenir diverses mesures adreçades específicament als pensionistes, més enllà d'aquesta pujada de les prestacions mínimes i de viudetat.





Així, els pensionistes que percebin una prestació d'entre 1.000 i 1.200 euros al mes podran beneficiar-se d'una rebaixa fiscal d'entre 30 i 60 euros, mentre que per als pensionistes que cobrin entre 600 i 1.000 euros al mes s'ha acordat un complement fiscal negatiu .





En total, aquestes mesures podrien beneficiar 7,2 milions de pensionistes, segons ha declarat Rivera durant la seva compareixença, en què ha assegurat que, d'aquesta manera, aquestes pensions pujarien "per sobre de l'IPC a càrrec de Pressupostos". "Això va a ser immediat. Si s'aproven els Pressupostos, 7,2 milions de pensionistes tindran pujades per sobre de l'IPC a la butxaca", ha postil·lat.





"HEM CONVENÇUT AL GOVERN"





En aquest sentit, el líder de Ciutadans ha atribuït aquestes millores al mèrit del seu partit en la negociació dels comptes de 2018 doncs, segons ha sostingut, des del Govern "no tenien pensat res més que una pujada del 0,25%", tal com preveu l'actual sistema de revalorització de les pensions.









Més detalls en Pressdigital.