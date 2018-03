JxCat, ERC i la CUP volen un ple urgent per encaminar la investidura de Puigdemont

Els grups parlamentaris de JxCat, ERC i la CUP han entrat aquest dilluns una petició al registre de la cambra catalana per garantir que l'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, pugui ser investit com a president de la Generalitat.





En concret, han demanat la celebració d'un ple urgent per aprovar dues propostes de resolució conjuntes perquè el ple del Parlament es comprometi a "adoptar totes les mesures necessàries per garantir" que l'expresident Carles Puigdemont pot ser investit al Parlament.





Les iniciatives també demanen les mateixes mesures per garantir els drets parlamentaris i la investidura de l'actual candidat a la investidura, Jordi Turull, i l'excandidat i exdiputat Jordi Sànchez.





A més, les propostes conjuntes del bloc independentista exigeixen la "alliberament immediat" de tots els presos sobiranistes.





Queda de moment en l'aire si aquest pronunciament pot ser aprovat, ja que el magistrat del Tribunal Suprem Pablo Llarena no ha autoritzat la delegació del vot d'alguns diputats que no estaran presents: Jordi Turull, Josep Rull i Raül Romeva, a la presó des divendres passat; i Marta Rovira, secretària general d'Esquerra Republicana, fugida a Suïssa.





"El Parlament reclama la posada en llibertat immediata dels diputats, exdiputats d'aquesta Cambra que estan privats de llibertat", diu el text d'una de les propostes de resolució.





COMPAREIXENÇA DEL SÍNDIC





La idea és celebrar un ple contra la "repressió" de l'Estat, i va sorgir en una reunió que van mantenir els grups de JxCat, ERC, la CUP i els comuns amb Torrent el divendres, després que el TS decretés presó per al llavors candidat de JxCat Jordi Turull.





En aquesta reunió es va plantejar que comparegués al síndic de Greuges, Rafael Ribó, perquè presenti el seu informe sobre els incidents de la jornada de l'1 d'octubre, i és alguna cosa que JxCat, ERC i la CUP volen mantenir per a aquest ple.





PROPOSTES DE RESOLUCIÓ





Ara, els grups independentistes han registrat conjuntament aquestes dues propostes de resolució que demanen garantir els drets dels tres dirigents per ser investits presidents: en una ho demanen per Puigdemont i Turull, i en una altra per a Sànchez, que va renunciar a la seva condició de diputat.





La proposta sobre Puigdemont i Turull explica per què Puigdemont "es va veure forçat a renunciar a la investidura davant el bloqueig": atribueixen el bloqueig a l'actuació de l'Estat contra l'independentisme, i consideren que per això mateix Turull no va poder assistir a la segona sessió de la seva pròpia investidura.





Consideren que es vulneren els seus drets de participació i representació: "Han de ser reconeguts els drets polítics dels diputats a la presó i en l'exili, alhora que denunciem la situació dels diputats que han vist privada la seva condició d'electes de manera irreversible".





Per tot això, en el document "el Parlament reclama la posada en llibertat immediata de tots els diputats i exdiputats d'aquesta cambra que estan privats de llibertat".





També concreta que la Cambra es comprometi a totes les mesures que garanteixin que Puigdemont i Turull "puguin exercir els seus drets en compliment de l'article 25 del pacte internacional dels Drets Civils i Polítics, incloent el dret a sotmetre a debat i votació plenària la seva candidatura per ser investit president".





El segon document explica per què Sànchez "es va veure forçat" a renunciar a la seva investidura pels mateixos fets, i subratlla que només correspon al Parlament triar el president de la Generalitat, per la qual cosa també es comprometen a treballar per garantir els seus drets polítics, inclòs el de sotmetre's a la investidura.





PLE ORDINARI EL 5 D'ABRIL





A més, la Junta de Portaveus del Parlament ha programat un ple ordinari per al dijous 5 d'abril a les 10 hores a l'espera que abans es convoqui el urgent. sol·licitat pel bloc independentista per reivindicar la investidura de Carles Puigdemont, Jordi Turull i Jordi Sànchez, i demanar el seu alliberament.





Aquest ple ve motivat per una sol·licitud de Cs perquè el president del Parlament, Roger Torrent, doni explicacions davant els diputats pel "bloqueig" institucional.





Els portaveus parlamentaris han fixat ja l'ordre del dia d'aquest ple i, a més de la proposta de Cs, també s'abordaran altres assumptes com la designació dels diputats interventors, la validació de l'informe de la Diputació Permanent de la passada legislatura i l'elecció dels diputats que aniran al Congrés a defensar en nom del Parlament la legalització de l'eutanàsia.





A més, s'aprovarà la creació d'una comissió d'investigació sobre els atemptats jihadistes del 17 d'agost de l'any passat a Barcelona i Cambrils (Tarragona): es tracta d'una iniciativa impulsada per JxCat, ERC i la CUP, que sumen majoria suficient com per donar-li llum verda.





El ple del 5 d'abril també ha de convalidar dos decrets llei aprovats en nom de la Generalitat pel govern Espanyol en virtut de l'article 155 de la Constitució, i que tracten sobre la pròrroga pressupostària i sobre el retorn de la paga extra de 2012 als funcionaris.





DESIGNACIÓ DELS SENADORS





El 5 d'abril també es podria aprofitar per celebrar la sessió en la qual s'han de designar els vuit senadors autonòmics --es tracta d'un nomenament que s'ha de fer de manera diferenciada de la resta de punts de l'ordre del dia--, però encara no s'ha concretat perquè abans s'ha de constituir la Comissió de l'Estatut del Diputat.





Aquesta comissió encara està pendent de formar-se i es preveu que es pugui fer en els propers dies per poder designar ja als senadors, que seran Lorena Roldán i Francesc Xavier Alegre (Cs); Josep Lluís Cleries i Marta Pascal (PDeCAT); Mirella Cortés i Bernat Picornell (ERC); José Montilla (PSC), i Sara Vilà (CatECP).