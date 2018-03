Arrimadas exigeix ​​la dimissió immediata de Torrent per sectari

La líder de Ciutadans, Inés Arrimadas, ha exigit la dimissió immediata del president del Parlament, Roger Torrent, ja que no actua com a tal, sinó com a portaveu d'ERC.

Acostades ha exigit la seva dimissió per la seva "arbitrarietat" per la convocatòria d'un ple a mida per als interessos secisionistas, mentre que ha estat ignorant les sol·licituds del partit taronja.





"Ja n'hi ha prou, no pot utilitzar el Parlament per donar mítings d'ERC", ha destacat.





"Quan un és president del Parlament, no pot fer mítings d'ERC. Necessitem algú neutral al capdavant del Parlament".





Acostades ha anunciat que Ciutadans presentarà un recurs d'empara davant del Tribunal Constitucional perquè Torrent no ha convocat el ple que havia demanat Ciutadans fa dies.





Ha assegurat que l'actuació de Torrent és arbitrària, ja que aquest dilluns sí que s'ha mostrat disposat a convocar un ple perquè així ho han demanat els grups independentistes.





Arrimadas ha assegurat que Torrent "fomenta la divisió" i "flama a desobeir els tribunals" des del seu càrrec institucional.





PARLAMENT BLOQUEJAT





Acostades ha argumentat que, des que Torrent està al capdavant de la Cambra, "Parlament està bloquejat, ha proposat a tres candidats que no poden ser investits, ha canviat la convocatòria d'un ple en funció de l'agenda judicial d'un diputat i es s'ha negat a donar la cara ", en un ple sol·licitat per Cs fa tres setmanes i la data Torrent no ha fixat.





Ha lamentat que Torrent sí vulgui establir ara un ple recent demanat per JxCat, ERC i CUP per votar propostes que demanen garantir els drets d'investidura de Carles Puigdemont, Jordi Sànchez i Jordi Turull (JxCat), però que no fixi data per al ple que demana Cs, per la qual cosa també presentaran un recurs d'empara al TC, ja que Cs considera vulnerats els seus drets de diputats.