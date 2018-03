Rajoy, en contacte amb Sánchez i Rivera després de la detenció de Puigdemont

El president del Govern central, Mariano Rajoy, va conversar aquest diumenge amb el secretari general del PSOE, Pedro Sánchez, i amb el líder de Ciutadans, Albert Rivera, després de la detenció de l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont a Alemanya després de creuar amb cotxe la frontera des Dinamarca, segons han informat fonts de Moncloa.





Rajoy ha seguit tot el cap de setmana des del Palau de la Moncloa la situació que es viu a Catalunya i, de fet, el Govern central va cancel·lar el viatge que tenia previst emprendre aquest passat dissabte a Angola després de el president del Parlament, Roger Torrent, anunciés la convocatòria d'un ple del Parlament per intentar investir el diputat Junts per Catalunya Jordi Turull com a pròxim president de la Generalitat, una primera votació que va resultar fallida després de l'abstenció de la CUP.





En aquests dies hi ha hagut contactes del cap de l'Executiu amb PSOE i Ciutadans, les dues formacions que van donar suport a l'aplicació de l'article 155 de la Constitució a Catalunya. Res més convocar aquest ple per investir Turull, Rajoy va parlar dimecres amb Pedro Sánchez, i també va intercanviar missatges de mòbil amb el president de Ciutadans.





Després de la detenció de Puigdemont -que ha passat la nit a la presó alemanya de Neumünster, on roman a l'espera de comparèixer davant el jutge-, Rajoy va contactar de nou amb el secretari general del PSOE i també va parlar amb el líder del partit taronja, han assenyalat les fonts consultades.





SANTAMARIA





La vicepresenta del Govern central, Soraya Sáenz de Santamaría, ha assegurat aquest dilluns que la detenció de Puigdemont és una "bona notícia" que evidencia que les institucions "funcionen". A més, ha subratllat que "ningú pot infinitament seguir burlant-se de la Justícia".









"Crec que als demòcrates que confiem en l'Estat de Dret ens tranquil·litza veure que les institucions funcionen i que en aquest país, que és Espanya, tots som iguals davant la llei i ningú pot infinitament seguir burlant-se de la Justícia", ha declarat Sáenz de Santamaría al Palau de la Mocloa, després de presidir la Comissió de Secretaris d'Estat i Sotssecretaris.





Sáenz de Santamaría ha admès que han viscut aquests dies amb "molta atenció i molta intensitat" davant els esdeveniments que s'estaven produint a Catalunya.





La vicepresidenta del Govern central ha fet una crida al respecte a la Justícia i els Cossos de Seguretat de l'Estat perquè "el respecte democràtic es demostra caminant" i, segons la seva opinió, "poc poden parlar de democràcia" els que no respecten l'imperi de la llei o les decisions judicials. "Demano a tots que respectin els drets i les opinions del conjunt. La resta és sectarisme antidemocràtic", ha exclamat.





ZOIDO





El ministre de l'Interior, Juan Antonio Zoido, ha qüestionat aquest dilluns que el moviment sobiranista de Catalunya sigui "pacífic" després dels disturbis que es van registrar diumenge a Catalunya en què, segons ha assegurat, hi va haver "més violència".





Així, ha precisat, en referència als aldarulls de diumenge, que "estan tenint un caràcter de major violència".





"No sé on hi havia el moviment separatista que deien que eren pacífics i no anaven contra ningú", ha exclamat Zoido en roda de premsa.





Per això, ha deixat clar que es protegirà la independència del poder judicial i també a les institucions a Catalunya d'acord marquin els requeriments dels experts de la Policia.





Segons les dades que ha aportat Juan Ignacio Zoido, la major part dels incidents es va concentrar a Barcelona, on hi va haver 92 persones ateses pels serveis sanitaris, dels quals 23 eren Mossos d'Esquadra. A Lleida van tenir lloc set incidents ia Tarragona, un. El nombre de identificats ascendeix a nou, dels quals quatre han passat a disposició judicial.