ERC rebutja la proposta d'Iceta de fer un Govern de concentració

El portaveu d'ERC al Parlament, Sergi Sabrià, ha explicat que el seu partit no contempla secundar la proposta d'aquest dilluns del líder del PSC, Miquel Iceta, d'un Govern de concentració amb tots els grups del Parlament davant la "situació excepcional" de Catalunya.





En roda de premsa després de reunir-se la direcció d'ERC, Sabrià ha afirmat que el seu partit porta mesos negociant amb JxCat un "Govern republicà" i que aquesta segueix sent l'aposta ara mateix.





"Estem treballant amb JxCat. La nostra prioritat és donar-li forma a un govern republicà. No estem treballant en aquests moments en un govern amb el PSC", i ha insistit que segueixen els contactes amb el grup de Carles Puigdemont i la CUP per desencallar la legislatura.





PSC





Iceta ha defensat aquest dilluns que és "raonable" formar un Govern de concentració amb tots els grups del Parlament, però que la iniciativa l'han de prendre els independentistes perquè sumen majoria absoluta.





En roda de premsa, ha explicat que estaria obert a aquesta possibilitat per fer front a la "situació excepcional" de Catalunya, tot i que ha reconegut que és difícil.





"Els governs de concentració són per a situacions excepcionals i no se m'ocorre una altra situació més excepcional que aquesta. Per tant, hauria aquesta possibilitat", ha respost en preguntar per aquesta opció.