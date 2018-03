Alemanya sobre Puigdemont: "Aquest conflicte s'ha de solucionar sobre la base del dret espanyol"

El Govern alemany ha recalcat aquest dilluns que la detenció de l'expresident català Carles Puigdemont per part de la Policia alemanya aquest diumenge no interferirà en les relacions bilaterals que l'executiu d'Angela Merkel manté amb Espanya i ha defensat que el cas s'ha de resoldre "en base a l' dret espanyol".





Amb un rotund "no" ha respost el portaveu de l'Executiu germànic, Steffen Seibert, durant una compareixença rutinària davant la premsa a la capital alemanya a un periodista que li ha preguntat si considera que l'arrest podria afectar la tradicional bona relació entre Berlín i Madrid.





El portaveu de Merkel ha insistit una vegada més en que el procés català constitueix un assumpte de política interna que ha de ser abordada en el marc de la Justícia espanyola.





"Espanya és un Estat democràtic. Aquest conflicte s'ha de solucionar sobre la base del dret espanyol", ha asseverat Seibert per a continuació recordar que el Govern alemany dóna suport a la postura adoptada per l'Executiu de Mariano Rajoy.





Des del Ministeri de l'Interior alemany han evitat comentar per què altres països pels quals va travessar Puigdemont des de la seva sortida de Finlàndia, com ara Dinamarca, no van procedir a la seva detenció en compliment de l'ordre d'arrest dictada el divendres a la Justícia espanyola.