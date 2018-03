La Guàrdia Civil vincula els CDR amb l'ANC i Òmnium Cultural

Disturbis a Diagonal-Passeig de Gràcia (Barcelona)





Els Comitès de Defensa de la República (CDR) catalana entrenen als ciutadans per participar i reforçar mobilitzacions i com protegir-se en elles i en les "revoltes".





I ho fan a través dels tallers de l'organització "En peu de pau", segons un dels últims informes de la Guàrdia Civil, i en el qual vinculen els CDR amb l'ANC i Òmnium Cultural.





Aquests CDR es van plantejar inicialment com Comitès de Defensa del Referèndum i van jugar un paper important en mantenir oberts els centres de votació il·legal el passat 1 d'octubre i també va ser rellevant la seva actuació en els talls de carreteres en la convocatòria de la vaga general a Catalunya del passat 8 de novembre, segons es desprèn de l'esmentat informe.





Ara, segons apunten fonts policials, també estan sent protagonistes en les mobilitzacions que van tenir lloc ahir a Catalunya, sobretot a Barcelona, on 92 persones van haver de ser ateses pels serveis sanitaris, entre ells 23 agents dels Mossos d'Esquadra.





Segons l'informe de Guàrdia Civil, els membres dels CDR ja van impartir tallers abans de l'1 d'octubre als que van donar instruccions per dur a terme una "resistència" als col·legis electorals per defensar el referèndum il·legal. "Si ens mouen un a un que ens moguin a tots, així tindrem molta més força. Si arriba el moment vam intentar agafar-nos junts, per ser una mateixa persona", era una de les consignes.





No obstant això, "aquests tallers van començar a cobrar una major importància amb la seva divulgació a través de xarxes socials, per mitjà de l'organització" en peu de pau "(en peu de pau), els integrants es van encarregar d'impartir-en les assemblees dels diferents CDRs ", exposa l'informe de l'institut armat, qui aporta nombroses proves incloent la presentació de l'esmentada organització" En peu de pau ".





Els seus integrants la van definir com una "iniciativa social per estendre i promoure la resistència pacífica i no violenta en defensa de les llibertats".





Entre ells, hi ha destacats dirigents d'Òmnium.





De fet, la Guàrdia Civil vincula els CDR a aquestes dues organitzacions independentistes, ANC i Òmnium, els màxims dirigents, Jordi Sánchez i Jordi Cuixart, es troben a la presó des de l'octubre passat.





Els tallers impartits són els següents: Com enfortir les mobilitzacions; Com actuar i com protegir-nos en mobilitzacions; Estratègia no violenta d'alliberament en 10 passos; Com cuidar-nos en temps de revolta; Quines són les actituds de la força no violenta; La no violència a les Xarxes; Criteris per avaluar que una acció és no violenta, coherent i efectiva.





En l'informe lliurat per la Guàrdia Civil al Tribunal Suprem s'aporten proves de com van ser impartits aquests tallers a les assemblees que van tenir lloc en els diferents CDRs.





L'institut armat exposa que els CDRs estaven inicialment organitzats per localitats i, amb motiu de la importància que van prendre, es va dur a terme una coordinació per comarques i nuclis de població més grans. Finalment es va crear una coordinació de CDRs de tot Catalunya, a fi de dur a terme la "operació fronteres", que va consistir en el tall de carreteres.





Afegeixen, en aquest sentit, que com a exemple de la seva capacitat de mobilització i execució hi ha la convocatòria de la vaga del 8 de novembre, que va comportar la resistència activa del tall de carrers i carreteres ".





Segons el document, amb motiu i l'organització a nivell nacional dels Comitès de Defensa de la República es va crear l'usuari CDR Catalunya a les xarxes socials, que es correspon amb el compte a la xarxa social Twitter 'CDRCatOficial'.





En una de les entrevistes que l'Institut Armat aporta al jutge, un membre del CDR de Gràcia anomenat Pol Castellví, explica que van crear un sistema de comunicació "fins ara mai vist". "Gent de totes les edats que té totes les aplicacions hagudes i per haver, des Telegram, Signal, grups de Whatsapp", exposava.





Aquest integrant de CDR també aclaria que s'havien "reutilitzat els canals de comunicació de les escoles" que van organitzar per a l'1 d'octubre i les de tota la vida al "teixit veïnal" com "assemblees de barri, al carrer ... ".