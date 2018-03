Zoido qüestiona que el moviment separatista a Catalunya sigui "pacífic"

Zoido qüestiona que els independentistes siguin pacífics.





El ministre de l'Interior, Juan Ignacio Zoido, ha qüestionat aquest dilluns que el moviment sobiranista de Catalunya sigui "pacífic" després dels disturbis que es van registrar diumenge a Catalunya en què, segons ha assegurat, hi va haver "més violència".





Així, ha precisat, en referència als aldarulls d'ahir, que "estan tenint un caràcter de major violència".

"No sé on hi havia el moviment separatista que deien que eren pacífics i no anaven contra ningú", ha qüestionat Zoido en roda de premsa.





"Aquí hi ha les proves del que ha anat passant a Catalunya", ha assenyalat el ministre, lamentant els disturbis en diverses ciutats catalanes en la jornada de diumenge després de conèixer-se la detenció de l'expresident Carles Puigdemont a Alemanya.





Sobre els enfrontaments entre manifestants i Mossos d'Esquadra, ha defensat que aquests van haver d'emprar un "ús proporcionat" de la força per evitar una escalada en els incidents.





Segons el balanç que ha aportat el ministre, la major part dels incidents es van concentrar a Barcelona, on hi va haver 92 persones ateses pels serveis sanitaris, dels quals 23 eren Mossos d'Esquadra .En Lleida van tenir lloc set incidents ia Tarragona, un.





El nombre de identificats ascendeix a nou, dels quals quatre han passat a disposició judicial, cinc van ser posats en llibertat ahir a la nit "sense perjudici de les citacions que realitzin els tribunals" i són desenes de persones les identificades a les quals s'ha d'instruir expedient per part dels Mossos.





PROTECCIÓ A JUTGES I FISCALS





En la seva opinió són "lamentables i gravíssims" els insults cap al jutge Pablo Llarena, que instrueix la causa contra el procés sobiranista.





Es tracta, ha dit, d'un "atemptat" contra l'exercici de les funcions i facultats que una persona té encomanades per mandat constitucional.





Per això, davant les preguntes sobre un dispositiu especial de seguretat sobre jutges i fiscals que porten la investigació de l'esmentada causa, Zoido ha assenyalat que Interior ja havia adoptat mesures però ha insistit que el seu Ministeri "atén i atendrà" als requeriments en matèria de protecció que suggereixi la policia, encara que no ha volgut entrar a detallar quines mesures específiques es segueixen amb el jutge Llarena.





De tota manera, ha deixat clar que es protegirà la independència del poder judicial i també a les institucions a Catalunya d'acord marquin els requeriments dels experts de la Policia.





Sobre la reunió que han mantingut el president del Parlament, Roger Torrent, i el cap dels Mossos, Ferran López, el ministre ha minimitzat la importància de la trobada emmarcant-lo en les "relacions institucionals" pròpies de les dues entitats i ha assegurat que Torrent no ha demanat comptes l'actuació policial de diumenge.





Recorda Zoido al president del Parlament que no li correspon exigir explicacions al cap dels Mossos: "No té competència, ni jerarquia, ni tampoc per una qüestió funcional", ha subratllat, instant a Torrent a que si té algun tipus de queixa "iniciï altres accions ".