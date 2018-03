Pimec urgeix a formar Govern i Cecot demana diàleg entre totes les forces polítiques

Josep González, president de Pimec.





Pimec ha reclamat a les forces polítiques catalanes recuperar l'autogovern i les institucions, pel que ha defensat la urgència en la constitució d'un Govern efectiu i "si fos necessari, de concertació", segons ha informat l'organització aquest dilluns en un comunicat.





La patronal ha demanat també que el Govern espanyol faciliti un context de diàleg i concòrdia, i s'ha mostrat preocupada pel "empitjorament" del conflicte institucional, polític i social a Catalunya.





L'organització ha remarcat que comparteix el malestar de la ciutadania davant aquest, però ha sostingut que no s'ha de canalitzar a través de vagues o accions que puguin perjudicar l'economia, el teixit empresarial i l'ocupació.





NO a la judicialització





Pimec ha demanat una solució política i de consens, i no una de judicial al conflicte a Catalunya: "La patronal lamenta que des de fa ja massa temps la judicialització ha passat per davant de la política i això només ha fet que agreujar la situació, i , per tant, Pimec entén que no és el camí adequat per resoldre el problema ".





La patronal ha detallat que el seu president, Josep González, es reunirà aquest dilluns amb Torrent per valorar la situació actual i la proposta de front comú plantejada per aquest.





L'organització respon així a la declaració institucional d'aquest diumenge del president del Parlament, Roger Torrent, que va cridar a crear un espai que inclogués partits, sindicats, entitats i organitzacions de la societat civil per "articular una resposta conjunta i unitària" a la situació a Catalunya.





CECOT





Cecot ha demanat que les forces polítiques facin efectiva la demanda de diàleg transversal i inclusiu que la ciutadania els està demandant davant la situació actual a Catalunya, segons ha informat la patronal terrassenca en un comunicat aquest dilluns.





"Les forces polítiques, més enllà de fer manifestacions o declaracions públiques a favor del diàleg, han de ser conseqüents amb la demanda de la ciutadania", ha recalcat.





En resposta a la declaració institucional d'aquest diumenge del president del Parlament, Roger Torrent, que va cridar a crear un espai que inclogués partits, sindicats, estindades i organitzacions de la societat civil per "articular una resposta conjunta i unitària" a la situació a Catalunya , la patronal ha sostingut que s'ofereix a col·laborar per a això.





L'organització ha detallat que, juntament amb altres representants de la societat civil, està disposada a treballar per trobar una solució i ha afegit que pot proposar mediadors per "establir ponts de diàleg entre les parts".





RESPOSTA POLÍTICA





Cecot ha reiterat el seu rebuig a la judicialització d'un conflicte que entén de naturalesa política i que "requeria i requereix de diàleg, negociació i pacte al més estricte nivell polític".





"La intervenció de les institucions i les finances de la Generalitat, l'empresonament de càrrecs escollits democràticament pels ciutadans, i de persones de la societat civil, en el seu exercici de la llibertat de pensament i llibertat d'opinió, drets essencials d'una democràcia amb llibertats, demostren el fracàs de la política, la incomprensió del conflicte latent ", ha subratllat.





Per tot això, la patronal egarenca ha demanat que els representants del Parlament recuperin l'autogovern per acabar "amb l'actual buit de poder i tornar la seguretat i l'estabilitat al país".