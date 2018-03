El PSC porta al Consell de Garanties la llei per investir a distància promoguda per JxCat

Els socialistes creuen que vulnera l'Estatut i la Constitució.





El PSC ha demanat aquest dilluns un dictamen al Consell de Garanties Estatutàries (CGE) sobre la reforma que ha impulsat JxCat per modificar la Llei de la Presidència amb l'objectiu que es puguin dur a terme investidures a distància.





En la seva sol·licitud de dictamen, els socialistes catalans demanen a l'òrgan consultiu de la Generalitat que analitzi si diversos articles de la norma vulneren l'Estatut i la Constitució.





El PSC defensa que hi ha un "deure presencial inherent" per al candidat a una investidura d'estar present en el ple, i per això no comparteixen que es reformi la llei perquè pugui fer-se precisament el contrari.





JxCat ha indicat en diverses ocasions que vol canviar la llei per permetre que Carles Puigdemont (JxCat) sigui investit a distància i es tracta d'una modificació que vol fer per la via de màxima urgència.





El PSC alerta en la seva petició de dictamen al CGE que el Tribunal Constitucional (TC) ha dictat unes mesures cautelars que indiquen que Puigdemont no pot ser investit si no està en el ple i si no disposa d'un permís judicial.





Els socialistes catalans recorden que Puigdemont va renunciar a ser investit però va deixar clar que era una decisió "provisional", i alerten que la reforma de la llei podria utilitzar-se per investirle més endavant, contravenint així les directrius del TC.





TAULA DEL PARLAMENT





La Mesa del Parlament, en la qual JxCat i ERC tenen majoria, va optar la setmana passada per tramitar la reforma de la Llei de la Presidència malgrat que Cs, el PSC i el PP van recórrer la decisió.





La iniciativa es va publicar al butlletí del Parlament el passat dissabte i es va donar dos dies als grups perquè poguessin demanar un dictamen al CGE, i és el que ha fet el PSC aquest mateix dilluns.





Aquest òrgan consultiu, els dictàmens no són d'obligat compliment, té set dies per pronunciar-se i, a partir de llavors, la iniciativa es pot portar al ple: els grups també pot presentar esmenes al text per intentar modificar-lo.





INFORME DELS LLETRATS





Els lletrats del Parlament han avisat que una reforma de tal calat com la de les investidures a distància no es pot fer per la via de màxima urgència i que tampoc és aconsellable fer-ho sense haver-se constituït un Govern.





Els lletrats també han dit que només és viable tramitar la reforma després de la renúncia de Carles Puigdemont a la seva investidura, però han alertat que no podria admetre a tràmit si és el candidat perquè "podria arribar" a vulnerar les mesures cautelars del TC.