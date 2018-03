SCC demana la dimissió de Torrent pel seu "discurs colpista"

José Rosiñol, president de SCC.





Societat Civil Catalana ha exigit aquest dilluns al president del Parlament, Roger Torrent, que dimiteixi immediatament després de considerar que la declaració institucional pronunciada aquest diumenge pel president de la Cambra va ser un "discurs colpista".





En un comunicat, l'entitat ha assegurat que "és inadmissible que un representant institucional pronunciï un discurs colpista", en referència a la declaració que va fer Torrent aquest diumenge, en què demanava una resposta unitària a la situació de Catalunya.





SCC també ha definit les paraules de Torrent com "una burla a la Constitució, a l'Estatut de Catalunya ia tot el marc legal".





Des de l'entitat consideren que les declaracions del president de la Cambra que afirmaven que cap jutge pot perseguir Carles Puigdemont (JxCat) són una "irresponsabilitat sense precedents a Espanya", i exigeixen el màxim respecte al poder judicial.





Així mateix, han avisat que si els representants del sobiranisme "no suavitzen el seu discurs i segueixen apostant per la unilateralitat i el foment de l'odi com a mètode per materialitzar el seu projecte, la situació pot anar a pitjor".





"Tot i que és evident que l'actual president del Parlament i els líders dels partits secessionistes estan disposats a seguir fomentant divisió i malestar, SCC no desistirà en el seu afany de fomentar la convivència, la concòrdia i el seny", han conclòs.