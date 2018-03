Torrent convoca un ple dimecres per defensar la investidura de Puigdemont

Torrent convoca el ple dimecres.





El ple urgent sol·licitat per JxCat, ERC i la CUP per defensar el dret a la investidura de Carles Puigdemont, Jordi Turull i Jordi Sànchez se celebrarà el dimecres a les 10 hores.





Així ho han decidit la Mesa i la Junta de Portaveus del Parlament en una reunió extraordinària celebrada aquest dilluns a petició del bloc independentista.





El ple urgent durarà tot el dia, ja que al matí els grups defensaran diverses propostes de resolució, entre elles la del bloc independentista sobre la investidura de Puigdemont, ia la tarda compareixerà el Síndic de Greuges, Rafael Ribó, per presentar un informe sobre les càrregues policials del referèndum de l'1 d'octubre.





Concretament, JxCat, ERC i la CUP defensaran dues propostes de resolució perquè el Parlament exigeixi l'alliberament dels presos sobiranistes i perquè adopti "totes les mesures necessàries per garantir" els drets polítics i d'investidura de Puigdemont, Sànchez i Turull.





Aquestes propostes es defensaran i votaran en bloc a petició dels grups independentistes, mentre que la resta d'iniciatives que pugui presentar l'oposició es votarà per separat.





Per exemple, el PSC defensarà una proposta de resolució a favor del diàleg i del compliment de la llei, i els 'comuns' una altra que també demana diàleg i "denunciar la presó preventiva" dels diputats empresonats, mentre que el PP ha optat per no registrar cap proposta pròpia.





Cs també ha presentat una proposta de resolució per a aquest ple urgent amb l'objectiu que la Cambra demani la dimissió del president del Parlament, Roger Torrent, per exercir el seu càrrec "de manera tendenciosa" a favor dels partits independentistes.





POLÈMICA AMB CS





Precisament la líder de Cs, Inés Arrimadas, s'ha queixat aquest mateix dilluns que Torrent ha accedit a convocar un ple amb pocs dies de marge quan li ho han demanat JxCat, ERC i la CUP, mentre que ha trigat tres setmanes a convocar un ple sollicitat per Cs.





Fonts parlamentàries han indicat que, després d'aquesta queixa, Torrent ha emplaçat Cs a defensar les seves iniciatives al ple urgent d'aquest mateix dimecres, però la formació que lidera Arrimadas ho ha rebutjat i ha dit que preferia fer-ho dins d'una setmana, en un ple ordinari convocat pel 4 d'abril.





CONTRA LA "REPRESSIÓ"





El bloc independentista ha volgut que aquest ple urgent serveixi per posar en evidència la "repressió" de l'Estat i per això han proposat que comparegui el Síndic de Greuges per exposar el seu informe sobre les càrregues policials de l'1-O.





Ribó va alertar en un informe que va haver-hi un "ús excessiu de la força" i va traslladar la seva preocupació al Consell d'Europa, a l'Agència de Drets Fonamentals de la Unió Europea, al Defensor del Poble Europeu, a la Defensora del Poble d'Espanya i als seus homòlegs europeus i autonòmics.