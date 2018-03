El Govern central demana un debat en profunditat sobre el "sectarisme" de TV3

Santamaría demana un debat en profunditat sobre TV3.





La vicepresidenta del Govern, ministra de la Presidència i per a les Administracions Territorials, Soraya Sáenz de Santamaría, ha defensat aquest dilluns un debat "en profunditat" sobre el "sectarisme" de TV3 i ha convidat els grups parlamentaris catalans a fer aquesta sol·licitud al president del Parlament, Roger Torrent.





Des del PP han criticat durament el paper que està exercint TV3 per entendre que està encoratjant les protestes al carrer. Així, el president del PPC, Xavier García-Albiol, ha assegurat que el contingut informatiu d'aquesta cadena "és un perill per a la convivència a Catalunya" i que "aquesta gent no pot seguir desbocada incendiant a la població". Per la seva banda, la vicesecretària d'Estudis i Programes del PP, Andrea Levy, ha afirmat que TV3 va funcionar aquest diumenge "una vegada més com a altaveu dels independentistes".





Sáenz de Santamaría ha indicat que seria "bo" començar per que els grups demanessin a Torrent, que "convoca plens per sorpresa", que es fes un debat "en profunditat sobre el sectarisme de TV3".





Al seu entendre, els grups parlamentaris haurien de fer un control parlamentari "molt exhaustiu" de la televisió pública catalana.





Després de ser preguntada si en virtut de l'article 155 de la Constitució es pot adoptar alguna mesura, Sáenz de Santamaría ha assenyalat que el control parlamentari de TV3 "s'exerceix al Parlament de Catalunya".





"No em vaig a ficar en cases de ningú, però crec que seria molt bo un debat parlamentari en profunditat al Parlament de Catalunya sobre la posició que està duent a terme TV3", ha manifestat, per recordar que al Parlament nacional hi ha una comissió de control de RTVE que es celebra "tots els mesos" i "quan hi ha hagut un problema important s'ha dut a aquesta instància parlamentària".