Troben alteracions associades a pèrdua del control immunològic en pacients amb VIH

Un estudi liderat per l'equip de recerca en VIH i Hepatitis Virals de l'Institut d'Investigació Sanitària de la Fundació Jiménez Díaz (IIS-FJD) a l'Hospital Universitari Rei Joan Carles ha descrit una sèrie d'alteracions en cèl·lules de sang de pacients infectats amb VIH que "ajudaran a entendre els mecanismes responsables del deteriorament del sistema immunològic que s'observa en alguns pacients encara tot i tenir controlat el virus" per via sanguínia.





Tot i que la recerca s'ha centrat en un grup especial de pacients que són capaços de controlar la replicació del VIH sense necessitat de tractament farmacològic, 'controladors d'elit', la troballa també permetria la recerca de noves formes de tractament dirigides a revertir aquestes alteracions de l'homeòstasi dels limfòcits T per evitar el deteriorament del sistema immunològic en tots els pacients infectats per VIH.





Durant la investigació, es va descobrir que en aquells pacients 'controladors d'elit' que patien deteriorament del sistema immunològic existia una alteració de l'homeòstasi o equilibri dels limfòcits T CD4 i CD8, cèl·lules de la sang que intervenen en les defenses de l'organisme i que són claus per a una resposta eficaç enfront de les infeccions.





Aquesta alteració en la homeòstasi dels limfòcits T consistia que les proporcions de diferents subpoblacions d'aquestes cèl·lules estaven alterades en la sang, el que podria ser la causa del deteriorament del seu sistema immunològic.





De fet, analitzant les proporcions de diferents tipus de limfòcits en la sang dels pacients, els investigadors van ser capaços de generar un model matemàtic que diferenciava amb força precisió quins pacients patirien deteriorament del sistema immunològic i quins no.





Al seu torn, s'ha observat que el sistema immunològic d'alguns d'aquests pacients 'controladors d'elit' es va deteriorant amb el temps, el que es manifesta per un descens progressiu en la quantitat de limfòcits T CD4, de la mateixa manera a com succeeix en pacients que no reben tractament, segons explica la doctora Norma Rallon, membre de l'equip de recerca en VIH i Hepatitis Virals del IIS-FJD.





Al costat del IIS-FJD, en l'estudi han col·laborat diferents grups de recerca de la Xarxa Nacional de SIDA (RIS) de l'Institut de Salut Carlos III i altres equips d'investigació del país com el Centre Nacional d'Investigacions Cardiovasculars (CNIC) i la Universitat de Burgos.