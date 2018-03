El teatre reivindica la seva condició de "refugi".





El Dia Mundial del Teatre se celebrarà aquest dimarts 27 de març a tot el món per reivindicar la condició de "refugi" d'aquesta disciplina artística davant de les "injustícies" del món actual, amb activitats programades en diferents parts del món, inclosa Espanya.





"Hi ha moltes persones que diuen que el teatre no canviarà o no pot canviar res del que està passant, però el teatre mai fuig i té la condició de refugi.





On sigui que hi hagi actors i audiències, s'explicaran històries que no poden ser comptades en qualsevol altre lloc, ja sigui en òperes o teatres de grans ciutats o bé en campaments de refugiats ", ha assenyalat l'actor britànic Simon McBurne i, un dels encarregats de llegir el manifest d'aquest dia.





El Dia Mundial del Teatre se celebra anualment el 27 de març, organitzat per l'Institut Internacional de Teatre (ITI en les seves sigles en anglès) i la comunitat teatral internacional.





La idea és que diversos esdeveniments de teatre nacionals i internacionals s'organitzin en diferents punts del món per commemorar aquesta ocasió.





Un de les més importants és la circulació del Missatge del Dia Mundial del Teatre a través del qual, per invitació de ITI, una figura "de talla mundial" comparteix les seves reflexions sobre el tema 'Teatre i Cultura de Pau'.





No obstant això, per a aquesta celebració s'ha triat a cinc artistes dels cinc diferents continents de la UNESCO: el propi McBurney, el director indi Ram Gopal Bajaj, la dramaturga mexicana Sabina Berman, la directora libanesa Maya Zbib i l'artista costamarfileña Were Were Liking .





El primer missatge del Dia Mundial del Teatre va ser escrit per Jean Cocteau en 1962. Des de llavors, el conegut com Missatge Internacional es tradueix a més de 50 idiomes, es llegeix per desenes de milers d'espectadors abans de les representacions en teatres de tot el món , i s'imprimeix en centenars de diaris diaris -també un centenar d'estacions de ràdio i televisió transmeten el missatge per tot el món-.





Cada any el 27 de març (data de la inauguració de la temporada del 1962 del 'Teatre de les Nacions' a París), el Dia Mundial del Teatre s'ha celebrat de moltes maneres pels Centres ITI, dels quals ara hi ha més de 90 voltant del món.





Teatres, professionals del teatre, amants del teatre, universitats de teatre, acadèmies i escoles ho celebren amb l'objectiu de "promoure aquesta disciplina i fer que les persones prenguin consciència del seu valor".





"L'objectiu és permetre que les comunitats teatrals promoguin el seu treball a gran escala perquè els governs i els líders d'opinió siguin conscients del valor i la importància de la dansa en totes les seves formes i la recolzin", assenyala el text de l'organització internacional .





Aquest any, l'esdeveniment principal tindrà lloc a la sala de la UNESCO a París el 27 de març.