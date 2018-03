Pau Gasol aconsegueix un dels seus millors partits amb un altre mal resultat per als Spurs

El pivot català Pau Gasol (22 punts, 13 rebots) ha completat una de les seves millors actuacions del curs a Milwaukee, on els seus Spurs han caigut davant els Bucks (106-103), en una jornada amb victòries d'Utah Jazz i Cleveland Cavaliers i derrotes de Toronto Raptors i Oklahoma City Thunder.





Un cop més, els Spurs van tornar a reduir el seu rendiment a domicili i van encaixar una ajustada derrota que els deixa sisens de l'Oest amb un balanç de (43-31) per davant de Minnesota Timberwolves (42-32), Utah Jazz (42-32 ) i els novens Denver Nuggets (40-33), de manera que encara hauran de lluitar per assegurar la seva presència en els 'playoffs'.





Davant d'uns Bucks que estan ficats en una baralla semblant -són setens al Est-, Sant Antoni va anar a remolc durant tot el partit i perdia per 15 punts en l'últim quart, però una arrencada d'orgull liderat per Gasol li va permetre anar remuntat fins a tenir l'última possessió amb tres gols a sota.





No obstant això, el triple precipitat de Dejounte Murray no va tocar ni el cèrcol i Gregg Popovich va esbroncar sobre el parquet pel que fa sonar el xiulet final. LaMarcus Aldridge (34) va ser el màxim anotador del partit, mentre que Giannis Antetokounmpo (25) i Eric Bledsoe (23) van ser els millors locals.





Victòria de prestigi per als Jazz en pista dels vigents campions Warriors, que no es juguen pràcticament res en aquesta recta final de temporada regular ja que acabaran segons en l'Oest gairebé amb total seguretat i que van jugar sense les seves quatre màximes estrelles: Stephen Curry, Kevin Durant, Klay Thompson i Draymond Green.





Utah no va desaprofitar una ocasió immillorable per guanyar a Oakland i va dominar el partit amb autoritat sota el comandament d'un correcte Ricky Rubio (11 punts) i amb les referències de Donovan Mitchell (21) i Rudy Gobert (17 i 15 rebots).





El capítol de victòries espanyoles es va tancar amb José Manuel Calderón, titular i autor de 3 punts, 4 assistències i 2 rebots per als Cavaliers, que van sumar la seva segona victòria consecutiva davant Brooklyn Nets (114-121). Lebron James (37 i 10 rebots) i Kevin Love (20 i 15) van ser els millors per defensar la tercera plaça de l'Est.





El liderat d'aquesta Conferència segueix en mans de Toronto malgrat la seva derrota a casa davant Los Angeles Clippers (106-117), que es van apuntar una remuntada de mèrit, ja que van arribar a perdre per 18 punts en la primera part. Serge Ibaka va fregar el 'doble-doble' (12 i 8) per a uns Raptors que encara compten quatre triomfs més que Boston Celtics.





Finalment, Àlex Abrines va sumar 3 punts, 2 rebots i 1 assistència per als Thunder, que van sucumbir davant Portland Trail Blazers (105-108) en un duel directe pel tercer lloc de l'Oest. Carmelo Anthony va disposar de fins a dues possessions per enviar el partit a la pròrroga, però va fallar dues i la victòria va ser visitant gràcies a CJ McCollum (34) i Damian Lillard (24).