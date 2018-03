Detinguda Tania Varela, la 'narco' gallega més buscada

Fitxa d'Europol de Tania Varela.





La narco gallega més buscada, Tania Varela, ha estat detinguda pels Mossos d'Esquadra a Sitges, segons confirmen a Catalunyapress fonts policials.





Es tracta de l'espanyola María Tania Varela Otero, nascuda al gener de 1974 i d'1,69 metres, ha estat condemnada a set anys de presó.



Sobre Varela Otero, que estava en parador ignorat des de 2014, pesen baixos mandats d'arrest per delictes de narcotràfic i rentat de diners.



Les autoritats espanyoles creuen que exerceix un paper important en el si d'una de les principals organitzacions criminals assentades en el nord d'Espanya, que ha estat utilitzant el territori espanyol com a avantsala per distribuir droga a Europa procedent de Sud-amèrica.





MÉS D'UN ANY A SITGES





Varela, l'espanyola més buscada per la Europol, portava més d'un any vivint a Sitges, Barcelona, on ha estat detinguda quan passejava per un parc amb la seva filla.





"Fa un cert temps que rebem una informació que la situava en el Garraf", ha declarat als mitjans l'intendent Antoni Rodríguez, responsable de la Divisió de Recerca Criminal (DIC) dels Mossos d'Esquadra, que ha afegit que estava "nerviosa i esquiva" quan l'han detingut.





Al moment de la detenció, realitzada per efectius d'estupefaents, Varela s'ha identificat amb una afiliació falsa, per la qual cosa la hi ha traslladat a una comissaria de Vilanova i la Geltrú (Barcelona), on les seves empremtes dactilars han estat acarades amb la base de dades.