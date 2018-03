Judici al director i les monitores de la piscina de Ripoll per la mort d'una nena

El jutge considera que hi ha indicis d'homicidi per imprudència greu.





La titular del Jutjat de Primera Instància i Instrucció 1 de Ripoll, Girona, ha processat el director de la piscina municipal del municipi ia quatre monitores per la mort d'una menor de quatre anys el 18 de maig de 2017 per un presumpte delicte d'homicidi per imprudència greu.





El jutjat dóna per finalitzada la instrucció i acorda que les parts presentin els seus escrits d'acusació contra les cinc persones que tenen la condició de investigades.





En el seu acte, la jutge considera que hi ha indicis que s'ha comès un delicte d'homicidi per imprudència greu perquè aquell dia no hi havia cap socorrista a la piscina, ja que la socorrista estava substituint a una monitora absent.





Constata que aquest dia les quatre monitores es van fer càrrec dels 27 nens de P4 que participaven en uns cursos de natació i, quan va acabar el curs, cap de les monitores es va adonar de l'absència de la menor, del que finalment es va adonar una professora.





La menor va ser trobada flotant a la part profunda de la piscina petita, ja sense vida, una zona amb mala visibilitat, segons constata la jutge instructora.





Per a la jutge, l'absència de socorristes, alguna cosa obligatori en aquestes instal·lacions, suposa una negligència també per part del responsable de la piscina, tenint en compte que se sabia des del dia anterior que anava a faltar una monitora.





A més dels cinc processats, el jutge considera responsables civils d'aquesta causa a l'Ajuntament de Ripoll ia la Conselleria d'Ensenyament.