El contaminació és responsable de fins al 38% de casos d'asma infantil

El 38% de casos d'asma infantil pot ser degut a la contaminació.





Un estudi internacional de l'Institut de Salut Global de Barcelona (ISGlobal), impulsat per la Fundació Bancària La Caixa, i l'Institute for Transport Studies de Leeds atribueix a la contaminació fins al 38% dels casos d'asma infantil en una mostra a la ciutat britànica de Bradford.





L'estudi ha utilitzat un nou model per analitzar l'impacte que l'exposició als òxids de nitrogen (NOx), que són gasos que es troben entre els contaminants de l'aire, té en el desenvolupament de l'asma infantil.





Per a l'anàlisi, va utilitzar un model que uneix les dades d'altres quatre models diferents relatius a trànsit, emissions, dispersió atmosfèrica i estudi d'impacte en salut a Bradford.





Això va permetre als investigadors traçar tota la cadena d'impacte, des de les fonts de contaminació de l'aire fins a les vies per les quals aquesta impacta la salut dels nens.





Les estimacions del model van mostrar que el 12% dels casos anuals d'asma infantil podrien atribuir a la contaminació de l'aire relacionada amb el trànsit.





"No obstant això, sabíem que el nostre model estava subestimant la fracció de contaminació atmosfèrica procedent del tràfic", ha destacat el director de la Iniciativa de Planificació Urbana, Medi Ambient i Salut d'ISGlobal, Mark Nieuwenhuijsen.





I ha afegit: "Quan ajustem els nostres resultats usant mesuraments reals de contaminants de l'aire vam veure que fins al 24% dels casos anuals podrien atribuir a la contaminació de l'aire relacionada amb el trànsit".





TAXES MÉS ALTES





L'autora principal de l'estudi, investigadora d'ISGlobal i l'Institute for Transport Studies de Leeds, Haneen Khreis, ha ressaltat: "Les taxes de casos d'asma infantil a Bradford són més altes que la mitjana del Regne Unit, igual que els ingressos hospitalaris per urgències de nens asmàtics menors de 16 anys ".





"Investigacions prèvies del nostre equip van demostrar que els nens i nenes exposats a alts nivells de contaminació de l'aire procedent del trànsit tenen un major risc de desenvolupar asma", ha observat Khreis.





TAL COM PODEN PREVENIR





Segons la seva opinió, quantificar el nombre de casos d'asma infantil que són directament atribuïbles a la contaminació de l'aire relacionada amb el tràfic no s'havia fet en el passat i, com es demostra fins ara, una part important dels casos és en bona mesura prevenible.





"El nostre treball evidencia que, si bé les mesures populars com aturar els vehicles al ralentí fora de les escoles o proporcionar rutes de vianants allunyades de les carreteres són importants, les solucions proposades per mitigar la contaminació del trànsit no haurien de restringir a àrees localitzades", ha defensat.





En la seva opinió, les noves polítiques destinades a reduir els efectes de la contaminació atmosfèrica procedent del tràfic han d'enfocar a cada baula de la cadena: des del volum i el tipus de trànsit, fins als gasos d'escapament i les emissions que no provenen dels tubs d'escapament, passant per la dispersió i l'exposició.





Bradford és la sisena ciutat més gran del Regne Unit, amb una població multiètnica de més de 530.000 persones, i al mateix temps, també es troba entre el 10% de les localitats britàniques més desfavorides.