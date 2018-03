Tallen carreteres a Catalunya i vies de Barcelona per demanar la llibertat de líders sobiranistes

Manifestants independentistes han tallat aquest dimarts carreteres catalanes i accessos a la ciutat de Barcelona per demanar la llibertat dels líders sobiranistes es i reivindicar que Carles Puigdemont és el seu president legítim.





Un grup de manifestants han tallat al trànsit l'autopista AP-7 al seu pas per Figueres (Girona), en els dos sentits de la marxa, i poc abans de migdia han estat desallotjats pels Mossos d'Esquadra, la qual cosa ha motivat moments de tensió.





Agents antidisturbis han iniciat l'actuació policial retirant d'un en un els manifestants que es trobaven asseguts en l'asfalt i, posteriorment, també han utilitzat les porres.









Segons el Servei Català de Trànsit (SCT), la interrupció de la circulació s'ha produït a les 06.34 hores al quilòmetre 20 de l'autopista, habitualment molt transitada ja que connecta la frontera francesa amb l'àrea metropolitana de Barcelona.

Els mateixos usuaris informen a través de tuits prenent com a referència l'SCT sobre quin és el millor camí a seguir. Trànsit realitza desviaments per la sortida 2 (la Jonquera) en sentit sud i per la 4 (Figueres Sud) per als vehicles que circulen cap al nord.





Està previst que seguint les directrius dels Comitès de Defensa de la República (CDR) continuïn els talls per les principals vies de Catalunya.





ALCANAR





A Alcanar s'ha tallat la via a les 08.37 hores després d'una convocatòria dels CDR difosa a les xarxes socials.





SOSES





Integrants del CDR de Lleida han tallat sobre les 10.15 hores d'aquest dimarts l'autovia A-2, en direcció a Barcelona, en el terme municipal de Soses (Lleida).





El tall de l'autovia, a l'altura del quilòmetre 446, en el qual participen al voltant d'un centenar de persones, ha atrapat un gran nombre de vehicles, la majoria camions.





TALLEN LA DIAGONAL I LA MERIDIANA





Sengles grups de manifestants han interromput la circulació del trànsit aquest dimarts al matí a l'avinguda Diagonal i la Meridiana de Barcelona per demanar la llibertat dels líders independentistes empresonats.





Els talls s'han produït a l'altura de la plaça Maria Cristina, al districte de les Corts, i a la cruïlla de la Meridiana amb el passeig Fabra i Puig, a cavall entre Nou Barris i Sant Andreu, respectivament.





La protesta ha començat a la Diagonal cap a les 07.30 hores després d'un crida dels Comitès de Defensa de la República realitzat a través de les xarxes socials, i s'ha estès després a la Meridiana.





Els manifestants exhibeixen pancartes en què pot llegir-se 'Cap a la República. Vaga general','Llibertat presos polítics' i 'Llibertat. Us volem a casa', entre d'altres consignes.





Segons ha informat Transports Metropolitans de Barcelona (TMB), les manifestacions obliguen a desviar 16 línies d'autobús que circulen per alguna de les dues vies afectades.





A la Diagonal es desvien les línies H6, V3, 6, 7, 33, 34, 63, 67, 68, 75, 78 i 113, mentre que a la Meridiana les afectades són H6, V29, 62, 96 i 122.





En canvi, el servei del Trambaix, que discorre per l'avinguda Diagonal, no es troba alterat per la protesta, han informat fonts de l'empresa gestora, Tram.





Poc després de les 9 hores del matí, els talls de via a Diagonal i Meridiana han cessat i el tràfic ha tornat a la normalitat.