El Cap dels Mossos demana a Roger Torrent seny per frenar els disturbis de la "primavera catalana" alientada per la CUP

El màxim responsable dels Mossos d'Esquadra, Ferran López, ha mantingut aquest dilluns una trobada amb el president del Parlament, Roger Torrent i durant la conversa López li ha demanat al polític que desplegui un discurs de calma i no violència, que sempre la pau en la denominada "primavera catalana".





La reunió s'ha produït a petició del comissari després dels disturbis i enfrontaments registrats aquest cap de setmana després de l'execució de la presó preventiva ordenada pel jutge del Tribunal Suprem Pablo Llarena i després de la detenció a Alemanya de l'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont.





Hi va haver concentracions davant de la delegació de Govern, talls de carreteres durant hores, fins i tot vies principals com l'AP7. També es van registrar pintades amenaçadores en el presumpte domicili del jutge Llarena, el que ha obligat a Interior a reforçar la seva seguretat personal. La jornada es va saldar amb 92 persones ateses pels serveis sanitaris, dels quals 23 eren Mossos d'Esquadra.





Actualment, el Parlament representa l'única institució oficial a Catalunya que no es troba sota la intervenció del 155 del Govern. Per aquest motiu Ferran López ha volgut valorar amb el seu president els fets ocorreguts als carrers i demanar-li un discurs encaminat a que no es produeixin més disturbis.





La Guàrdia Civil confirma que la CUP és la instigadora de les revoltes al carrer





La Guàrdia Civil ha confirmat que els atacs dels CDR estan comandats per la CUP, Arran i Endavant. No es tracta d'actes espontanis, sinó d'actes coordinats i comandats per agitadors professionals liderats des de les organitzacions polítiques: la CUP, Arran i Endavant.





Les forces de seguretat nacionals han detectat en els disturbis d'aquests dies a membres de Comitès de Defensa de la República (CDR) d'Itàlia o Grècia. "Però no deixen de ser desenes de persones. No tenen pes rellevant. El veritable pes està en els disturbis comandats per la CUP i per les agrupacions d'Arran i Endavant ".













Totes aquestes organitzacions han funcionat en diferents tumults i la seva presència s'ha notat igualment en els moviments en favor dels okupes, en contra del turisme, en contra del Mobile World Congress o en diferents atacs relacionats amb els moviments independentistes.





La Guàrdia Civil, ha detectat més capacitat d'atac en els CDR de Gràcia, Berga i Vic. Més presents en els actuals tumults i molt més experts en l'agitació de carrer. És per això que la Guàrdia Civil està analitzant l'entramat i capacitat de finançament.