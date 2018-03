L'ONU accepta la demanda de Puigdemont

El Comitè de Drets Humans de l'ONU ha admès a tràmit la demanda de l'expresident Carles Puigdemont contra la "vulneració" dels seus drets polítics a Espanya.





Segons un escrit del comitè de l'ONU, el comitè de les Nacions Unides va acceptar a tràmit la demanda dilluns, mentre Puigdemont compareixia davant les autoritats alemanyes després de ser detingut diumenge.





La decisió de l'ONU se suma al dictamen de la setmana passada sobre l'excandidat a la investidura Jordi Sànchez , si bé llavors, a més d'admetre a tràmit la demanda, va dictaminar unes mesures cautelars i va advertir a Espanya que havia de garantir els drets polítics del també expresident de l'ANC.





L'escrit de l'ONU indica que la demanda s'ha tramitat i enviat a les autoritats espanyoles perquè en un termini de sis mesos faciliti tota la informació sobre aquest tema.





Especifica que no s'adopten mesures cautelars com en el cas de Jordi Sànchez i insta l'expresident català a indicar "què tipus de mesures" vol exigir a Espanya en cas que finalment es conclogui que els seus drets han estat vulnerats.









Puigdemont va presentar el seu recurs davant el Comitè de Drets Humans de l'ONU el passat 1 de març i l'acceptació del mateix ha arribat abans d'un mes, si ben el termini de resolució no es preveu tan primerenc tenint en compte que s'ha donat sis mesos a Espanya per aportar observacions i informació.





L'expresident considera que Espanya ha violat part de la "Declaració Universal dels Drets Humans i la Carta dels Drets Civils i Polítics".





'PUIGDEMONT VERSUS ESPANYA'





La demanda, titulada 'Puigdemont versus Espanya', defensa concretament que l'Estat ha vulnerat les seves obligacions en tractats de vigència internacional com la Declaració Universal de Drets Humans i el Pacte Internacional de Drets Civils i Polítics ("PIDCP").





En virtut d'aquests tractats, Puigdemont reivindica el seu dret a presentar-se a les eleccions, el seu "dret a la llibertat d'associació amb altres polítics secessionistes i partits polítics a la recerca d'un objectiu comú d'aconseguir la independència d'Espanya per a Catalunya" i el seu dret a la llibertat d'expressió política pacífica de suport de la causa de la independència de Catalunya.





Però al·lega que "aquests drets han estat violats per la conducta acumulativa i continuada del Regne d'Espanya", ja que va ser designat per la majoria del Parlament de Catalunya per a la reelecció com a president, però les autoritats espanyoles ho han impedit, segons defensa.





També explica que, per tot això, s'ha vist obligat a escollir entre tornar a Espanya per ser "sotmès a detenció arbitrària, romandre com a president en l'exili o permetre que un candidat alternatiu sigui nomenat i investit com a president".





GRUP DE 18 EXPERTS









El Comitè de Drets Humans de l'ONU és un grup de 18 experts independents encarregats de vetllar pel compliment del Pacte Internacional de Drets Civils i Polítics.





Segons el fullet informatiu de la pròpia ONU, si les queixes que rep compleixen els requisits per ser registrades, s'incorporen a una llista de casos per tractar i es transmeten a l'Estat perquè faci els seus comentaris.