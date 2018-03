Iceta no veu possible un govern de concentració però demana acostar posicions

El líder del PSC, Miquel Iceta, ha reconegut aquest dimarts que formar un Govern de concentració "en què estigui tothom" per treure Catalunya del bloqueig "avui no és possible", encara que insisteix que "és necessari i desitjable" i reivindica, en tot cas, que la solució a la situació actual passa pel "acostament"





"El problema polític que tenim entre mans requerirà un acostament de posicions i un esforç comú basat en el compliment de la llei i en la recuperació de les institucions i aquí estem cridats tots els partits, però efectivament en aquest moment no es donen les condicions (per a un Govern de concentració)", ha assenyalat.





En declaracions a Telecinco, Iceta precisava d'aquesta manera el plantejament que va formular aquest dilluns, quan va defensar que la situació excepcional a Catalunya requeriria potser la formació d'un govern de concentració que donés sortida a la crisi.





Aquesta idea ha estat descartada per "inviable" per líders de l'executiva del PSOE com la vicesecretària general, Adriana Lastra, que ha incidit que els socialistes no van a pactar amb els independentistes en cap cas; o el secretari de Política Econòmica i Ocupació, Manuel Escudero, qui descriu la idea d'Iceta com "un desig" que "no és possible".





El PSC reconeix la impossibilitat i l'existència d'una majoria independentista que vol conformar Govern, però incideix que, en tot cas, "convé anar deixant la reflexió de present i futur de la necessitat d'un acostament de posicions i de treball en comú".





EL PRECEDENT DE TARRADELLAS





Recorda a més que "no seria la primera vegada en la història" que es produeix un Govern de concentració a Catalunya perquè ja sota Presidència de Josep Tarradellas hi va haver "un breu període" d'"un Govern d'unitat" en què "hi eren tots els partits".





"La situació realment és molt excepcional i tothom hauria de convèncer-se que cal fer pinya. Tal com veig les coses a dia d'avui, no ho veig possible, però necessari i desitjable sí", ha afegit.