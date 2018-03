La defensa de Ponsatí preveu comparèixer aquest dimecres davant la justícia escocesa

L'advocat de l'exconsellera de la Generalitat Clara Ponsatí, Aamer Anwar, ha explicat aquest dimarts que estan ultimant l'estratègia per comparèixer dimecres davant la justícia escocesa per evitar l'extradició que reclama el Tribunal Suprem per un delicte de rebel·lió.





En un apunt al seu perfil de Twitter, Anwar ha afirmat: "Com @KRLS #Puigdemont està sota custòdia alemanya, estem ultimant l'estratègia davant els tribunals escocesos per lluitar contra els intents d'extradició de @ClaraPonsati #catalonia #PoliticalPrisoners".









Segons va explicar Anwar, rector de la Universitat de Glasgow, a la ràdio BBC, Ponsatí, que és professora a la Universitat escocesa de Saint Andrews, intentarà evitar la seva extradició a Espanya des del Regne Unit, al·legant que dubta de la "independència" de la justícia espanyola.





Ha considerat que la petició és una persecució política i "un intent sistemàtic per criminalitzar el desig d'independència", i ha al·legat que la independència de la justícia a Espanya no es pot donar per garantida ", ha sostingut.





Aquest diumenge, la policia d'Escòcia va informar que s'havia posat en contacte amb el seu advocat per detenir l'exconsellera d'Ensenyament en virtut d'una euroordre rebuda.