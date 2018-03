El Suprem revisa la condemna d'Artur Mas pel 9N el 25 d'abril

La Sala Penal del Tribunal Suprem ha fixat per al proper 25 d'abril una vista pública per revisar la condemna de dos anys d'inhabilitació per al expresident de la Generalitat de Catalunya Artur Mas per desobeir el Tribunal Constitucional (TC) amb la consulta del 9 de novembre de 2014, a més de les condemnes a l'exvicepresidenta Joana Ortega i l'exconsellera d'Ensenyament Irene Rigau.





D'acord amb la providència del magistrat Manuel Marchena, se cita les parts a les 10.30 hores del proper dimecres 25 d'abril per revisar el recurs de cassació interposat pels tres exmembres del Govern contra la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC ) del 13 de març del 2017.





El tribunal va condemnar l'expresident català a dos anys d'inhabilitació i al pagament d'una multa de 36.500 euros; a un any i nou de mesos d'inhabilitació i multa de 30.000 euros a l'exvicepresidenta Joana Ortega, i a un any i sis mesos i a una multa de 24.000 euros a l'exconsellera d'Ensenyament Irene Rigau, ambdues també per desobediència encara que si escau com a col·laboradores necessàries.





Els tres van quedar absolts de prevaricació administrativa.





D'acord amb la sentència del TSJC, Artur Mas i les exconselleras van desobeir "conscient i deliberadament" el mandat del Tribunal Constitucional (TC) en mantenir la consulta sobre la independència del 9 de novembre de 2014 tot i l'ordre de suspendre-la.