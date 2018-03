El càncer colorectal és el més freqüent a Espanya però el que més es cura, en el 90% dels casos

En 2017 es van registrar a Espanya 34.331 nous casos de càncer colorectal, 658 a la setmana i 94 cada dia, el que el converteixen en el tumor maligne més freqüent a Espanya en els dos sexes però també el que més es cura, en el 90 per cent dels casos, segons dades de la Societat Espanyola d'Oncologia Mèdica (SEOM) i la Societat Espanyola de Patologia Digestiva (SEPD).





Amb motiu del Dia Mundial contra el Càncer de Colon, que se celebra el 31 de març, les dues societats científiques defensen que la prevenció i la detecció precoç són dos estratègies clau per aconseguir aquesta taxa tan alta de supervivència, ja que permeten detectar aquests tumors fins i tot abans que el pacient noti els primers símptomes.





La mortalitat del càncer de còlon va patir un lleuger increment entre 2015 i 2016 del 2,2 per cent, amb un registre de 11.781 defuncions.





Es calcula que a Espanya actualment pateixen aquest càncer unes 90.000 persones, cinc de cada 1.000 espanyols de més de 50 anys. I malgrat l'elevada supervivència, la mortalitat va patir un lleuger increment entre 2015 i 2016 del 2,2 per cent, amb un registre de 11.781 defuncions.





"Tot i que cada vegada es diagnostiquen més casos de càncer colorectal, estem aconseguint que s'estabilitzi la seva mortalitat, gràcies al fet que, d'una banda, disposem cada vegada de millors tractaments, i d'una altra, de proves diagnòstiques molt eficaços, com el test de sang en femta i la colonoscòpia, així com de programes de cribratge poblacional que ens permeten detectar aquests casos a temps", ha destacat el president de la SEPD, Fernando Carballo.





Per seguir avançant en aquestes millores, la SEPD i SEOM han signat un acord per a la posada en marxa d'activitats de caràcter docent, científic i de difusió informativa sobre els càncers digestius, per tal de promoure el coneixement i pautes de prevenció d'aquests tumors en benefici de la ciutadania i dels pacients amb càncer.





"Ens hem proposat sumar esforços per informar la població sobre les mesures preventives per evitar desenvolupar aquest càncer, així com els seus símptomes, per consultar al metge el més aviat possible davant la menor sospita", segons la presidenta de SEOM, Ruth Vera.





Tots dos experts recorden que el càncer colorectal apareix quan es produeix un creixement anòmal de les cèl·lules que formen els teixits d'aquest tram de l'aparell digestiu.





La prevenció es basa en l'adopció d'hàbits dietètics saludables, és a dir, seguir una dieta baixa en greix, rica en verdures, fruites, calci i vitamina D, en reduir les carns vermelles, i en portar un estil de vida també saludable, és dir evitar el sobrepès, fumar, fer exercici i moderar la ingesta d'alcohol.