La Policia Nacional denuncia els dos mossos que anaven amb Puigdemont i Fiscalia investiga els quatre acompanyants

La Policia Nacional a través de la Comissaria General d'Informació ha obert una investigació als dos mossos que acompanyaven l'expresident català Carles Puigdemont quan va ser detingut el passat diumenge 25 de març en una carretera d'Alemanya propera a la frontera amb Dinamarca, després de l'euroordre executada per les autoritats judicials d'aquell país. Per la seva banda, la Fiscalia investigarà per delicte d'encobriment els quatre acompanyants de Puigdemont quan va ser detingut.





Per això, la Policia Nacional ha traslladat a la fiscalia de l'Audiència Nacional la seva investigació per si la conducta de Xabier Goicoechea Fernández i Carlos de Pedro López, els dos agents de la policia catalana que acompanyaven Puigdemont, pot ser constitutiva d'alguna figura delictiva .





Paral·lelament, a més, els Mossos d'Esquadra han obert una investigació interna sobre aquests dos agents, un d'ells, Goicoechea, enquadrat en el departament d'Escortes.





Tots dos van ser els encarregats de traslladar des de Bèlgica a Suècia el cotxe en què viatjava Puigdemont quan va ser detingut. Els dos estaven a l'interior del vehicle quan es va procedir a la detenció, amb l'expresident, l'empresari Josep Maria Matamala i l'historiador Josep Lluís Alay Rodríguez.





FISCALIA





La Fiscalia de l'Audiència Nacional ha incoat diligències de recerca en relació amb les quatre persones que acompanyaven l'expresident català Carles Puigdemont quan diumenge passat va ser detingut en una autopista d'Alemanya a la zona fronterera amb Dinamarca, segons informen fonts fiscals.





Es pretén esbrinar si els quatre acompanyants van cometre delicte d'encobriment.