Les pensions més baixes pujaran fins a un 3% aquest any

Montoro ha anunciat pujades de les pensions.





El Consell de Ministres ha aprovat aquest dimarts els pressupostos generals de l'Estat (PGE) de 2018, que inclouen una rebaixa de l'IRPF per a les rendes més baixes, una pujada de les pensions mínimes i de viudetat, una millora de les condicions laborals i salarials de els funcionaris, la baixada de l'IVA del cinema del 21% al 10% i un augment de la partida per a beques d'estudi.





L'aprovació dels comptes de 2018, que ja compten amb el suport de Ciutadans, són les setenes del Govern de Mariano Rajoy, i arribaran el dimarts, 3 d'abril, al Congrés dels Diputats amb la incògnita de si finalment seran aprovades, donat que el PNB s'ha negat a negociar els pressupostos per la intervenció de l'autonomia catalana.





Amb un sostre de despesa de 119.834.000 d'euros, un 1,3% més, els nous pressupostos preveuen uns ingressos tributaris de 210.015.000 d'euros, el que representa un increment del 4,5% respecte al pressupost de 2017, però del 6 % enfront del finalment recaptat l'any passat.





Tots els impostos experimentaran un increment, que serà del 6,5% en l'IRPF (fins als 82.056.000), de l'4,8% en Societats (24.258.000), de l'5,6% en l'IVA (71.575.000) i del 6,4% dels impostos especials (21.612.000 d'euros).





El ministre d'Hisenda, Cristóbal Montoro, ha explicat que en aquesta evolució dels ingressos encaixen perfectament les mesures anunciades, com la rebaixa de l'IRPF o la pujada de les pensions i del sou dels funcionaris, i fins i tot va afirmar que l'augment del 6,5 % dels ingressos per IRPF és possible perquè s'espera una millora salarial i per la pròpia reducció de l'atur, tot i la reducció de 2.000 milions d'euros en aquest impost.





Pel costat de les despeses, el pressupost de despeses no financeres arribarà als 154.436.000 d'euros, fet que suposa un 1,6% més que els comptes de 2017, alhora que el finançament de les administracions territorials sumarà 34.602.000 d'euros, un 2,7% més que el pressupost de l'any anterior.





Montoro ha destacat que els Pressupostos de 2018 inclouen una millora de les pensions mínimes, que pujaran entre l'1% i el 3%, i de les de viduïtat, que veuran augmentades dos punts seves bases reguladores, alhora que en l'IRPF hi haurà una rebaixa per a pensionistes i famílies.





REBAIXA DE L'IRPF





En concret, la rebaixa de l'IRPF, que beneficiarà a 3,5 milions de contribuents, serà d'uns 2.000 milions d'euros, de manera que es reduirà el mínim exempt en l'IRPF, que pujarà de 12.000 a 14.000 euros a l'any per a tots els contribuents. A més, hi haurà una rebaixa addicional per als que perceben entre 14.000 i 18.000 euros anuals.





Juntament amb aquestes mesures, la rebaixa de l'impost inclourà diversos deduccions en la quota, com la referida a despeses de guarderia (1.000 euros anuals), per cònjuge amb discapacitat (1.200 euros anuals) o per família nombrosa (s'incrementa en 600 euros anuals per cada fill que excedeixi el nombre establert, amb caràcter general, a partir del 4t fill inclosos).





Els PGE també inclouen mesures recollides en l'acord subscrit entre Hisenda i sindicats, que preveu un marc plurianual d'increment salarial per als empleats públics per als tres pròxims anys, amb una s ubida salarial fixa del 1,75% per a 2018, del 2, 25% per a 2019 i del 2% per al 2020, a la qual se sumaria una altra part variable lligada a l'evolució del PIB. En total, la forquilla d'alça salarial serà d'un mínim del 6,9% i un màxim del 8,79%.





En matèria d'oferta d'ocupació pública, s'eleva al 100% la taxa de reposició del 100% en sectors prioritaris i al 75% en sectors no prioritaris, al que s'afegeix una bossa addicional del 5% per als sectors que considerin necessari reforçar , de manera que s'assegura creació d'ocupació neta.





En el cas de les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat, Policia autonòmica i Policia local, la taxa de reposició puja al 115%.





A més, els PGE incorporen també l'acord del Ministeri de l'Interior amb els sindicats que contempla 1.207 milions en tres anys per aconseguir el 2020 l'equiparació salarial entre policies nacionals i guàrdies civils i que, a la pràctica, es veurà reflectit en 2020 en un augment mitjà de 561 euros en la nòmina mensual dels policies i de 720 euros en la dels guàrdies civils.





IVA DEL CINEMA I PERMISOS DE PATERNITAT





Al seu torn, s'inclou la baixada de l'IVA del cinema del 21% al 10% i un augment de 30 milions d'euros per a les beques i ajudes generals, fins als 1.450,33 milions d'euros, la major partida de la història, segons va destacar Montoro.





Igualment, hi haurà un augment dels permisos de paternitat de quatre a cinc setmanes a partir de 2018, segons que ha acordat el Govern i Ciutadans.





Altres mesures que inclouen els PGE és un augment de 46 milions a la política de dependència, el creixement del 16,5% de la inversió en infraestructures, a més de 7.044.000 d'euros (+ 8,3%) per a R + D + I , així com un increment del 6,2% del pressupost destinat a Indústria i Energia i una alça del pressupost destinat a la lluita contra la violència de gènere, que el Govern no ha quantificat





"Totes aquestes mesures avui podem fer-les perquè hem tancat l'exercici 2017 amb un dèficit públic perfectament controlat i tindrem recuperació econòmica i, per tant, tenim l'obligació de traslladar els beneficis d'aquest creixement a les rendes públiques més baixes", va indicar Montoro, després reconèixer que aquest major esforç amb aquests col·lectius implicarà un menor creixement en altres partides, però el Govern ha optat per afavorir a les persones "que no tenen altra font de renda malgrat el major creixement econòmic".





Finalment, ha comminat els partits polítics que van donar suport els comptes de 2017, als quals ha citat expressament (PNB, CC, Fòrum Astúries, UPN i Nova Canàries), a que aprovin els Pressupostos de 2018, i s'ha preguntat per què hi ha d'haver "tantes esmenes a la totalitat".





"Anem a confiar que els partits s'ho pensin (abans de presentar esmenes de totalitat) perquè d'aquí a finals d'abril hi ha temps de demanar el suport dels partits que ens van donar suport en el passat", ha insistit el ministre.





Després de l'aprovació dels Pressupostos, el Govern presentarà el llibre groc de les noves comptes públics al Congrés el dimarts següent, 3 d'abril, amb la qual cosa es donarà inici a la seva tramitació parlamentària que es prolongarà al voltant de tres mesos.





Durant el mes d'abril es produiran les compareixences dels alts càrrecs al Congrés i el debat de totalitat, prèvia presentació de les esmenes a la totalitat i l'articulat, i previsiblement al maig es produirà la seva aprovació al Congrés, per arribar al juny al Senat i continuar la seva tramitació fins a la seva aprovació definitiva a mitjans d'aquest mes.