Els Mossos desallotgen els manifestants de l'AP-7 a Figueres

Foto Twitter CDR.





Els Mossos d'Esquadra han desallotjat els manifestants independentistes que des de primera hora del matí tallaven a l'autopista AP-7 al seu pas per Figueres (Girona) en una mobilització convocada pels Comitès de Defensa de la República (CDR).





L'autopista ha estat reoberta a les 14.15 hores després d'haver estat tallada en els dos sentits a les 6.34 hores del matí.





Agents antiavalots s van iniciar l'actuació policial retirant un per un els manifestants que es trobaven asseguts a l'asfalt i, posteriorment, també han utilitzat les porres.





Segons el Servei Català de Trànsit, la interrupció de la circulació a Figueres s'ha produït a les 06.34 hores al quilòmetre 20 de l'autopista, habitualment molt transitada ja que connecta la frontera francesa amb l'àrea metropolitana de Barcelona.





A l'AP-7 Trànsit ha realitzat desviaments per la sortida 2 (la Jonquera) en sentit sud i per la 4 (Figueres Sud) per als vehicles que circulaven cap al nord. Així mateix, a Figueres hi havia un tram d'uns tres quilòmetres entre les dues sortides de l'AP-7 a la que es van quedar atrapats diversos vehicles.