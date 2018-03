El Govern central adverteix als independentistes que no poden anar de "víctimes"

Méndez de Vigo / JM Quadrat.





El portaveu del govern, Iñigo Méndez de Vigo, ha avisat aquest dimarts als independentistes que no poden presentar-se com "víctimes" després de les detenció de l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont i del processament de diversos exconsellers catalans, ja que, segons ha dit , se'ls jutja per actuacions contràries a la llei i no per les seves idees.





Després de recalcar que la situació dels processats està en mans dels jutges i no dels governs, ha demanat al president del Parlament català, Roger Torrent, que aquest dimecres hagi un ple en "positiu" i no es repeteixin "errors".





Méndez de Vigo ha posat èmfasi diverses vegades en que la situació de Puigdemont i de la resta de persones processades està "exclusivament en mans de la Justícia".





"Les persones processades no estan sent investigades ni privades de llibertat per les seves idees sinó per les seves greus actuacions contràries a l'Estat de Dret", ha ressaltat, per recordar que en aquests mesos van ser "advertides de forma reiterada" que les seves actuacions eren "delictives "i podien tenir" conseqüències "davant els tribunals.





En aquest sentit, el portaveu del Govern ha subratllat que els partits polítics van decidir presentar-se com a candidats a les eleccions del 21 de desembre "sabent" de la seva situació processal, de manera que "no poden presentar com a víctimes d'una situació que ells mateixos coneixien i propiciar ".





RECORDA EL QUE VA DIR EL TC





Davant el ple en defensa de l'expresident Carles Puigdemont -en presó preventiva a Alemanya després de la seva detenció el passat diumenge- que ha convocat Roger Torrent, Méndez de Vigo ha indicat que el Govern "respecta la sobirania parlamentària" perquè és competència del president de la Cambra i la taula convocar aquest ple.





Això sí, ha dit que els agradaria que fos un "ple en positiu" i "no hi hagués un obstinació dels errors" perquè, segons ha recordat, el que no pot fer el Parlament català és investir un candidat que no està present, tal com ja ha dit el Tribunal Constitucional. Dit això, ha avisat que "ja saben les conseqüències polítiques i jurídiques" que comporta l'incompliment de les sentències del tribunal de garanties.





En aquest sentit, Méndez de Vigo ha demanat de nou la investidura d'un candidat sense "causes judicials pendents" que es converteixi en el "president de tots els catalans" i no només d'una part. "Això és el que ens sembla important i és ens agradaria veure en els pròxims dies", ha manifestat.





Dit això, ha censurat que tres mesos després dels comicis no hagin estat "capaços" d'elegir un president de la Generalitat i ha advertit que mentre no hi hagi acord el temps corre i està vigent l'article 155 de la Constitució que s'està exercint "amb prudència, proporcionalitat i eficàcia".





COOPERACIÓ JUDICIAL





Després de subratllar que la justícia és "igual per a tots" i "ningú" pot pretendre situar-se per sobre de la llei, el ministre ha indicat que a la Unió Europea hi ha mecanismes de cooperació judicial i internacional específics que configuren un espai jurídic i judicial comú. Segons ha dit, aquesta confiança judicial a la UE ha "eliminat el control polític" i ha "procurat l'entesa directe entre les autoritats judicials".





En aquest punt, ha recordat que en el Tractat d'Amsterdam el 1997 es va suprimir el s'asiló entre països membres de la UE i després es va impulsar l'ordre de detenció i lliurament, que va ser aprovada el 2002 sent ministre de l'Interior, Mariano Rajoy.





La euroordre "suprimeix l'extradició i facilita que la decisió de detenir i lliurar a un reclamat s'executi entre autoritats judicials sense intervenció dels governs", segons Méndez de Vigo.





En aquest sentit, ha explicat que per dur a terme aquesta euroordre n'hi ha prou que el delicte estigui castigat amb una pena superior als 12 mesos de presó, "condició que es compleix sobradament en el cas de Puigdemont a Alemanya". I el termini màxim per a la resolució serà de 60 dies, ampliable altres 30.





ALTERCATS A CATALUNYA





En ser preguntat per les alteracions de l'ordre públic que s'estan produint aquests dies a Catalunya en protesta per les decisions judicials, Méndez de Vigo ha qualificat de "molt lamentables" aquests incidents, que, segons ha dit, són "absolutament rebutjables". A més, ha afegit que aquests "brots violents o radicals cap manera afavoreixen la imatge de Catalunya".





"Això és una cosa enormement negatiu i negatiu sobretot per als propis catalans, que veuen pertorbada la seva pau social per aquests grups violents que volen alterar-la", ha assegurat, per confiar que aquests incidents no es mantinguin en el temps perquè "no és una contribució positiva al que necessita Catalunya, que és recuperar la convivència i eliminar les tensions ".