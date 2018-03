L'Audiència Nacional ordena l'ingrés a presó de la narco gallega Tania Varela

Varela va ser detinguda dilluns a Sitges.





L'Audiència Nacional ha ordenat l'ingrés a presó de la narcotraficant T anya Valera, detinguda aquest dilluns a Sitges, Barcelona, perquè compleixi els set anys de presó als quals va ser condemnada per delicte contra la salut pública en 2011.





Segons informa fonts jurídiques, la Sala Primera ha lliurat exhort a un jutjat de Vilanova i la Geltrú, on ha estat interrogada després de la seva detenció, perquè es procedeixi a l'ingrés a la presó de Varela, l'espanyola més buscada per l'Europol i sobre la qual pesava tres ordres de crida i cerca per blanqueig de capitals i tràfic de drogues.





El Jutjat d'Instrucció 1 de Vilanova i la Geltrú ha acordat aquest dimarts l'ingrés a la presó de Varela en execució de la causa que té oberta a l'Audiència Nacional.





La primera ordre de crida i cerca la va emetre l'Audiència Nacional després de la seva fugida el 2013 i un any després el jutjat de primera instància i instrucció número 2 de Cambados (Pontevedra) va sol·licitar també una ordre de recerca i detenció per un presumpte delicte de blanqueig de capitals.





Posteriorment, en 2016 l'Audiència Nacional va tornar a emetre una ordre de detenció i ingrés a la presó com a presumpta autora d'un delicte de tràfic de drogues.





La narcotraficant, que formava part dels 52 fugitius més buscats per l'Europol, portava més d'un any vivint de forma clandestina a Sitges (Barcelona).





En el moment de la detenció, realitzada aquest dilluns per efectius d'estupefaents, es va identificar amb un nom fals, pel que va ser traslladada a una comissaria de Vilanova i la Geltrú on van comparar les seves empremtes dactilars amb la base de dades.





MULTES MILIONÀRIES





Varela, de 44 anys i natural de Pontevedra, va ser condemnada el 2011 a set anys de presó per delicte contra la salut pública i al pagament de dues multes de 318 milions d'euros pels seus vincles amb una organització criminal dedicada a la introducció a Espanya per via marítima de grans quantitats de cocaïna. Estava relacionada més amb els clans gallecs de Laureano Oubiña i Sito Miñanco.





Des de la seva fugida a l'any 2013 ha estat a Portugal i Sud-amèrica, segons va explicar l'intendent Antoni Rodríguez, responsable de la Divisió d'Investigació Criminal (DIC) dels Mossos d'Esquadra, que va afegir que es va a investigar els motius pels quals residia a Sitges i si durant aquests últims quatre anys ha tornat a reincidir.