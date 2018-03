Puigdemont es troba "amb coratge" i no defallirà, segons el seu advocat

L'advocat de Puigdemont, Jaume Alonso-Cuevillas (esq).





L'advocat de l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont, Jaume Alonso-Cuevillas, ha explicat després de visitar-lo a la presó de Neumünster (Alemanya) que l'ha vist "perfectament resistent, fort, amb coratge i determinació" i ha assegurat que seguirà defensant els seus ideals .





En declaracions als mitjans aquest dimarts després de la visita, al costat del advocat Gonzalo Boye, Cuevillas ha explicat que ara cal esperar la decisió del Tribunal Superior de Schleswig-Holstein sobre l'euroordre i que mantenen una "gran confiança en la justícia alemanya".





L'advocat ha expressat que Puigdemont es considera un "pres polític" i està disposat a suportar el que calgui, en les seves paraules, i ha afegit que confien que el tràmit de l'euroordre tingui un bon resultat per a ells.





Ha puntualitzat que després de la visita surten "més animats" al veure-li ferma, amb coratge, amb decisió i determinació, i que l'expresident els ha repetit diverses vegades que no defallirà i que està en perfecta forma física i anímica.





Cuevillas ha insistit que el seu estat d'ànim és excel·lent, que el tracte que rep al centre penitenciari és "exquisit" i que està en condicions excel·lents, sense concretar com és la situació de reclusió, i que rep suport d'altres reclusos.





Puigdemont els ha traslladat la seva solidaritat amb les persones "que han patit la violència a Catalunya", i ha fet una crida a la unitat del sobiranisme, ha indicat l'advocat.





Segons Cuevillas, Puigdemont ha agraït les mostres de suport rebut per persones a la ciutat alemanya i també a molts presos que comparteixen instal·lacions amb ell.





Per la seva banda, Gonzalo Boye ha assegurat que l'expresident està "feliç" per la decisió del Comitè de Drets Humans de les Nacions Unida s d'acceptar la seva demanda per vulneració de drets polítics.