Forcadell al·lega que la declaració d'independència no va tenir "efecte" per sortir de presó

Forcadell demana que s'arxivi la seva causa.





L'expresidenta del Parlament Carme Forcadell ha presentat aquest dimarts un recurs de reforma contra l'acte de processament dictat pel Tribunal Suprem en el qual, entre altres motius, al·lega que el delicte de rebel·lió que se li imputa és "inexistent".





En el recurs, defensa que la declaració d'independència aprovada pel Parlament el 27 d'octubre de l'any passat no tenia "cap efecte jurídic", a més que la votació es va produir sense cap alçament públic ni violent.





A més, Forcadell afegeix que la part de la resolució referent a la república no va arribar a votar-se, ja que era a la part declarativa de la resolució -que no van votar, i sentencia que "la seva finalitat era, exclusivament i en tot moment, aconseguir una via de negociació amb el Govern espanyol ".