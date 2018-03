Detingut a Barcelona per estafar desenes de dones després de lligar amb elles en xarxes

Albert Cavallé / Fotografia de miestafa.com





Els Mossos d'Esquadra van detenir aquest dilluns al matí a Barcelona un home per presumptament estafar almenys a 17 dones després de lligar amb elles a través de les xarxes socials, aplicacions i portals de cites.





Segons ha explicat el sergent de la Unitat d'Investigació de l'Eixample (Barcelona) dels Mossos d'Esquadra, Sebastià Palacín, el detingut contactava amb les víctimes potencials, iniciava una relació amb elles i, quan aconseguia guanyar-se la seva confiança, "els demanava diners o els treia objectes com telèfons mòbils, i quan el tenia, desapareixia ".





Les quanties que sostreia se situaven, en la majoria dels casos, al voltant dels 800 euros i la policia no descarta que puguin aparèixer més víctimes, a més de les 17 dones afectades, que majoritàriament són de Catalunya.





L'home tenia tres ordres judicials de detenció i una de la Policia Nacional, de les que van ser informats agents dels Mossos d'Esquadra de la Unitat d'Investigació de l'Eixample, que el van arrestar i van posar a disposició judicial.





LLIBERTAT PROVISIONAL





El Jutjat d'Instrucció 25 de Barcelona, en funcions de guàrdia, ha deixat en llibertat provisional aquest dimarts al detingut per un presumpte delicte d'estafa en relació a una causa oberta al jutjat d'instrucció 13 de Barcelona, ha informat aquest dimarts el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC).





L'home també ha declarat al jutjat d'instrucció 2, on també tenia obert un procediment, i el jutge ha acordat la seva posada en llibertat provisional per un presumpte delicte d'estafa.





Els jutjats penals 1 i 3, on hi havia cursades ordres de crida i cerca, han pogut notificar-li personalment les citacions per als judicis oberts contra ell.