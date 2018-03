Un membre del Govern britànic demana al "cuc miserable" d'Assange que es lliuri

Duncan demana a Assange que es lliuri.





El secretari d'Estat d'Exteriors del Regne Unit , Alan Duncan, ha descrit el fundador de Wikileaks, Julian Assange, com un "cuc miserable" i l'ha instat a abandonar l'Ambaixada equatoriana de Londres i lliurar-se a les forces de seguretat britàniques.





Duncan ha lamentat en una compareixença davant la Cambra dels Comuns que Assange porti reclòs des de juny de 2012 a la delegació diplomàtica de l'Equador.





Va entrar en aquestes instal·lacions per evitar la seva extradició a Suècia, on estava sent investigat per presumptes delictes sexuals.





Malgrat que aquestes indagacions van ser arxivades, Assange va violar les mesures de Regne Unit sobre la seva llibertat provisional i, per tant, les autoritats britàniques es reserven el dret a arrestar-si posa un peu al carrer.





Londres també ha descartat concedir-li un salconduit perquè pugui abandonar el país.





"És qüestió de temps que aquest cuc miserable surti de l'Ambaixada i es lliuri a la Justícia britànica", ha proclamat Duncan.





La Justícia britànica va rebutjar al febrer una petició dels advocats d'Assange per frenar tots els procediments oberts contra ell i la vigilància es manté.





Tot i que la Policia va cancel·lar a l'octubre de 2015 la vigilància permanent establerta al costat de l'Ambaixada, es mantindria una vigilància encoberta.