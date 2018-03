Un jutjat tomba l'adhesió de Terrassa a l'AMI

Ajuntament de Terrassa.





Un jutjat de Barcelona ha tombat l'adhesió de l'Ajuntament de Terrassa a l'Associació de Municipis per la Independència (AMI) "per no ser conforme a dret".





Es tracta d'una demanda interposada per Societat Civil Catalana (SCC) en la qual el dictamen revoca l'adhesió a l'AMI del consistori egarenc, produïda en el ple de juliol de 2015, a més de condemnar al pagament de costes a l'administració local fins a una límit màxim de 300 euros per tots els conceptes.





En la resolució, la jutge ha acceptat arguments presentats per la plataforma com no poder "instrumentalitzar les institucions que dirigeixen per aconseguir" la independència de Catalunya, remarcant que aquestes han de complir amb les lleis i la primera, la Constitució, a més de ser un tema notòriament polèmic i en el qual no hi ha consens.





SCC APLAUDEIX LA RESOLUCIÓ





SCC ha valorat positivament la decisió de la jutge i ha indicat en un comunicat que la incorporació dels municipis catalans a l'AMI "no contribueix en absolut a la creació de marcs de convivència, concòrdia i seny" que vol dissenyar l'entitat per intentar solucionar el conflicte polític i social que viu en l'actualitat Catalunya.





Ha apuntat que formar part d'aquesta entitat "només comporta la generació de més odi i divisió entre els catalans", en representar, ha subratllat, únicament a uns quants i ha recordat que els ajuntaments tenen l'obligació de representar a tota la ciutadania.