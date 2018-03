Empresaris de Catalunya alerta del "greu dany" de les protestes a l'economia

Josep Bou, president de Empresaris de Catalunya.





Empresaris de Catalunya, organització que agrupa més de 500 empreses i directius favorables al manteniment de Catalunya dins d'Espanya, considera que l'actual nivell de tensió política i social que està provocant l'independentisme està suposant un greu risc per a l'economia i l'ocupació a Catalunya.





"Tot i l'aparent calma que s'havia instal·lat a Catalunya en els últims 3 mesos, més d'un centenar d'empreses han canviat el seu domicili social fora de Catalunya en les últimes setmanes per la situació d'inestabilitat política ressorgida" al territori, sostenen des de l'organització.





Per això llancen una crida a la calma, a la pau social i al respecte a la legalitat com a única forma de mantenir la convivència entre tots els catalans i per no perjudicar la "ja amenaçada economia i la generació d'ocupació".





"L'economia catalana torna a estar seriosament amenaçada per la inestabilitat i tensió política creada pels partits polítics separatistes que, lluny d'intentar reconduir la situació, generen més inestabilitat", defensen des Empresaris de Catalunya.





Les dades de l'últim trimestre de 2017 respecte al turisme, la sortida d'empreses o la inversió estrangera van ser seriosament preocupant, expliquen, i, després de l'aparent tranquil·litat dels mesos de gener i febrer, "es poden intensificar a la llum dels últims esdeveniments ", alerten.





"Els polítics independentistes han de procurar el bé comú de tots els catalans i no encoratjar ni crear situacions de conflicte i bloqueig institucional", han manifestat des de l'entitat a través d'un comunicat.