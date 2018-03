Desmantellats dos 'narcopisos' al Gòtic

Operatiu conjunt de Mossos i Guàrdia Urbana.





Un operatiu conjunt dels Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana de Barcelona ha desmantellat dos punts de venda de drogues al barri Gòtic i ha detingut dues persones com a presumptes autors d'un delicte contra la salut pública en l'àmbit del tràfic d'estupefaents .





En un comunicat, els dos cossos policials han explicat que la tarda d'aquest dimarts han realitzat dues entrades i registres per un delicte de tràfic de drogues en dos punts d'aquest barri del districte de Ciutat Vella, situats a la plaça Traginers i el carrer Hostal del sol.





A l'interior dels pisos, que han comprovat que estaven habilitats per al consum i distribució de drogues, s'han decomissat 9 grams de cocaïna, 250 euros i dues balances de precisió, i en el moment del registre havia més d'una dotzena de consumidors a l'interior dels locals.





Els cossos de seguretat mantindran les accions de prevenció i dissuasió amb patrulles a la zona, on es va iniciar la investigació fa diverses setmanes arran de les queixes de veïns, que van manifestar que hi havia dos domicilis que s'utilitzaven com a punts de venda de drogues.





Agents dels dos cossos van iniciar un dispositiu de vigilàncies i seguiments per comprovar i recollir el màxim d'indicis per certificar que s'estava cometent tràfic de drogues en aquests punts.