L'independentisme segueix sense tenir un candidat per presidir la Generalitat

JxCat, ERC i la CUP reivindicaran a Puigdemont, Sànchez i Turull.





El Parlament aprovarà aquest dimecres dues propostes de resolució d'JxCat, ERC i la CUP en què es reivindica el dret de Carles Puigdemont, Jordi Sànchez i Jordi Turull (JxCat) a ser investits presidents de la Generalitat malgrat la seva situació actual -els tres són a la presó-.





Amb els documents que s'aprovaran, la Cambra es comprometrà "a adoptar totes les mesures necessàries per garantir" que Puigdemont, Sànchez i Turull puguin exercir els seus drets polítics, incloent poder-se sotmetre en el futur a un debat d'investidura.





Els tres grups independentistes van presentar aquestes resolucions i van forçar la celebració del ple després de la detenció de Puigdemont a Alemanya i per alertar de la situació "excepcional" que viu al Parlament perquè no pot investir el candidat que estima oportú.





La resolució tirarà endavant sense dificultats, ja que JxCat, ERC i la CUP sumen els 68 vots exactes que es necessiten, però no servirà per desencallar la legislatura a Catalunya ja que les propostes de resolució en cap cas equivalen a la celebració d'un debat de investidura.





Fins ara la Cambra ha intentat investir als tres sense cap resultat: els debats de Puigdemont i Sànchez es van retirar davant els obstacles judicials, mentre que el de Turull només es va poder celebrar la primera sessió, ja que en la segona ja estava de nou en la presó.





SENSE CANDIDAT





La indignació que va suscitar en el sobiranisme la detenció d'Puigdemont va servir perquè JxCat i la CUP plantejaran de nou investir a l'expresident malgrat que podria suposar incórrer en desobediència davant el Tribunal Constitucional, però la proposta no s'ha tramitat formalment.





En paral·lel, Jordi Sànchez manté també viva la seva intenció de ser candidat després que el Comitè de Drets Humans de l'ONU va admetre a tràmit una demanda seva i va dictar mesures cautelars que insten a Espanya a fer tot el possible perquè no es vulnerin els drets polítics.





L'opció de Jordi Turull sembla ara la més llunyana per la seva recent empresonament, i existiria una quarta possibilitat que seria que JxCat proposés un candidat sense comptes pendents amb la justícia, el que aplanaria la seva investidura com a mínim de cara a que la justícia no posaria obstacles.





PRESOS SOBIRANISTES





El Parlament també aprovarà, a través de la mateixa resolució de JxCat, ERC i la CUP i d'una altra dels comuns, reclamar la "alliberament immediat" dels líders sobiranistes que estan empresonats i criticarà la presó preventiva a la qual estan sotmesos.





En aquest mateix ple també es debatrà una proposta de resolució del PSC a la que defensa el diàleg polític com a mecanisme per abordar el conflicte a Catalunya i també l'imprescindible "respecte a la legalitat i als mecanismes de reforma de la llei".





A més, se sotmetrà a debat un proposta de resolució de Cs en què es reclama la dimissió del president de la Cambra, Roger Torrent, per exercir el seu càrrec "de manera tendenciosa" a favor dels partits independentistes del Parlament.





El PP no ha presentat proposta de resolució pròpia, però vol esmenar la de Cs perquè la Cambra catalana condemni "la violència dels radicals independentistes" arran de la detenció diumenge l'expresident Puigdemont.





A part del debat i votació de propostes de resolució, també se celebrarà la compareixença davant el ple del Síndic de Greuges de Catalunya, Rafael Ribó, que presentarà l'informe sobre el referèndum de l'1 d'octubre i les càrregues policials que hi va haver.