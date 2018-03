Una alt càrrec de Feijoó investigada per homicidi en el cas de l'hepatitis C s'incorpora al Ministeri de Sanitat

González-Criat sortint dels jutjats.





La fins ara sotsdirectora xeral de Farmàcia del Servei Gallec de Salut (Sergas) Carolina González-Criado, investigada per homicidi imprudent en la causa de l'hepatitis C, ha sol·licitat cessar del seu càrrec per incorporar-se al Ministeri de Sanitat, que de moment nega qualsevol contractació.





Segons han confirmat fonts de la Xunta, el Ministeri de Sanitat ha sol·licitat la incorporació de Carolina González-Criado, que és funcionària, per participar en un estudi relacionat amb l'àrea farmacèutica, per la qual cosa aquesta ha sol·licitat el cessament "a petició pròpia" .





Les mateixes fonts han puntualitzat que no està previst que s'incorpori fins a principis d'abril al seu nou comès.





En canvi, fonts del departament de Dolors Montserrat, asseguren que González-Criat actualment segueix pertanyent a l'Sergas i que el Ministeri "no ha contractat a ningú".





González-Criat està imputada per homicidi imprudent per retardar fàrmacs de l'hepatitis C "amb raons pressupostàries" a sis pacients que van acabar morint.





Al costat d'ella també està investigat el gerent de l'àrea sanitària de Vigo, Félix Rubial, llavors director d'Assistència Sanitària, per un suposat delicte d'homicidi en sis dels vuit casos que inclou la causa.





La investigació oberta de l'Jutjat d'Instrucció Número 3 de Santiago tracta d'aclarir si hi va haver un retard il·lícit en l'avaluació de pacients amb hepatitis C, necessària perquè poguessin rebre els tractaments.





El jutge va decidir investigar-los per prevaricació, tot i que la Fiscalia els atribuïa també un suposat delicte d ' "homicidi per imprudència professional greu" a l'endarrerir l'administració dels fàrmacs "per raons pressupostàries", situació que va estimar l'Audiència Provincial de La Corunya.





CRÍTIQUES





El possible nomenament deGonzález-Criado ha estat qüestionat pels grups de l'oposició i els malalts afectats per aquesta malaltia.





A més, ha saltat al Congrés dels Diputats de la mà d'En Marea, que pregunta al Govern si considera que una persona investigada per homicidi imprudent és la idònia.





Per ocupar el lloc de Carolina González-Criado sona Jesús Manuel Balea Filgueira s, farmacèutic del Complexo Hospitalari Universitari de La Corunya, servei en el qual ja no treballa des de fa diversos dies.





Així les coses, els grups de l'oposició han qüestionat el possible nomenament i En Marea ho ha traslladat fins i tot al Congrés dels Diputats registrant una pregunta perquè el Govern es pronunciï per aquest cas. "No és assumible que una persona imputada per sis homicidis i prevaricació per aquesta gestió pugui tornar a gestionar fàrmacs i qüestions sanitàries", ha advertit la diputada Àngela Rodríguez.





En Marea també vol que es pronunciï Ciutadans. "És d'esperar que els partits que van a recolzar els pressupostos del PP, com Ciutadans, revisin el seu acord, sent un dels seus pilars, el compromís del PP de no atorgar-li càrrecs a persones imputades", ha advertit.