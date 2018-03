El trastorn bipolar pot arribar a trigar a diagnosticar-se deu anys, segons expert

El trastorn bipolar pot trigar a diagnosticar deu anys, segons ha assenyalat el cap de Secció de Psiquiatria de l'Hospital Universitari Ramón i Cajal de Madrid, José Manuel Montes, en el marc del Dia Mundial del Trastorn Bipolar que se celebra divendres que ve, 30 de març.





"En moltes ocasions aquesta patologia presenta manifestacions que no són les típiques i els afectats poden no iniciar la malaltia amb un episodi de mania clàssica. A més és més freqüent iniciar la malaltia amb un episodi de polaritat depressiva, de manera que es pot confondre amb una depressió unipolar i no és fins al moment en què es presenta un episodi maníac o hipomaníac quan s'aclareix la situació", ha destacat l'especialista.





El trastorn bipolar és una malaltia mental greu, considerada la sisena causa de discapacitat al món.





A Espanya la pateixen més d'1 milió de persones però segueix sent una patologia desconeguda associada a un alt impacte i estigma social, malgrat que amb el tractament adequat els pacients puguin dur una vida totalment normalitzada.





L'adherència és un altre dels reptes en el trastorn bipolar. Gairebé el 100 per cent dels pacients diagnosticats ha considerat abandonar la medicació en algun moment i al voltant de la meitat decideix concloure el tractament pel seu propi compte. "La falta d'adherència és un fenomen difícil d'abordar, ja que té a veure amb molts factors, entre ells el rebuig i la negació a l'hora d'assumir que es pateix una malaltia mental greu", ha subratllat el doctor.





A tot això cal afegir l'estigmatització de la malaltia, que porta a la discriminació i l'aïllament. Fins a un 45 per cent dels pacients s'ha sentit discriminat en alguna ocasió, el que porta en molts casos a ocultar la malaltia.





"És preocupant que serveixi per donar-li identitat a algú i qualificar-lo. El trastorn bipolar és una circumstància en la vida d'una persona, mai la seva essència", ha declarat la directora de la Fundació Món Bipolar, Guadalupe Morales.





Morales ha destacat la necessitat de donar a conèixer els drets de les persones que tenen el trastorn bipolar o altres patologies mentals per acabar amb la discriminació que pateixen.