El suport d'UGT i CCOO als independentistes accelera la baixa d'afiliats

El proper 15 d'abril els sindicats UGT i CCOO recorreran els carrers de Barcelona al costat de l'ANC i Òmnium i coincidirà amb els sis mesos d'estada a la presó dels Jordis. Camil Ros (UGT) i Javier Pacheco (CCOO) van decidir sumar-se a aquesta manifestació després de mantenir aquest dilluns una trobada amb el president del Parlament, Roger Torrent.





Els secretaris generals de CCOO i UGT a Catalunya, Javier Pacheco i Camil Ros han mantingut una posició equidistant durant el Procés. Però en els moments culminants, com l'1-O o la vaga general del 3-O, es van desmarcar de l'independentisme, deixant el protagonisme a la Intersindical-CSC. En l'últim any i per raons polítiques, CCOO i UGT han reconegut diversos centenars de baixes entre els seus afiliats, gairebé 400 en el primer, més de 150 en el segon.





Però la decisió de Ros i Pacheco d'unir-se a l'independentisme ha provocat una onada d'indignació entre els seus afiliats ia la resta d'Espanya.





El 2008, Comissions sumava 1,2 milions d'afiliats, una xifra que en l'actualitat s'ha retallat a 913.000, per darrere dels 931.558 que diu tenir UGT.