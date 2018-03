L'ambigüitat de Podem i Xavi Domènech amb l'independentisme

Estem per Setmana Santa, algunes persones es troben ja de vacances, altres es quedaran a casa seva, per raons diferents. Per a alguns polítics, aquesta pot ser una setmana de dolor, i hi ha uns quants, potser masses.





Xavier Domènech el diputat d'En Comú Podem i aspirant a unificar les sigles de tots els partits que conformen l'agrupació política, carregant de cop a Podem Catalunya, té damunt del seu cap la corona d'espines que ell solet s'ha posat. La foto de diumenge al Parlament, amb els independentistes no ha agradat a una amplíssima majoria dels "inscrits" de Podem. El mateix que el seu posicionament amb els separatistes. Domènech sap de veritat qui són els seus votants?, volen desbancar la CUP o ERC?. Seria bo que aclareixi les seves idees perquè ningú es porti a enganys. Les mitges tintes i els coquetejos, ideològics mai van donar resultats, llevat al qual ho practica.





Aquest dimecres, ple urgent al Parlament a proposta de JuntsxCatalunya, ERC i la CUP per insistir una altra vegada, en la reivindicació de la figura de Puigdemont i defensar "el seu dret" a ser investit president. És a dir, més del mateix. És aquesta postura de transversalitat que vol el bloc independentista. Què farà el diputat Domènech i el seu grup?. El que sembla més que probable és que s'abstingui per seguir alimentat la seva ambigüitat. ¿S'ha plantejat que davant de situacions com aquestes han de consultar a les bases per saber el que opinen?. No ho ha fet. Ell i els popes del seu partit que tan partidaris són de les consultes, a l'hora de la veritat practiquen el contrari del que prediquen. És la llei dels "controladors" dels partits que es diuen populistes.





L'altra espina que li punxa el cap a Domènech, és precisament la seva candidatura per liderar / manar més encara sobre el "gran" partit que sortirà de tota aquesta "situació", i que ell controlarà, nominat pel dit de Madrid, és a dir del seu amiguet Pablo Iglesias. Això va d'això, d'"amiguets". El bolivarià Iglesias i la seva tropa s'han passat per l'entrecuix els seus propis estatuts, com ha denunciat alguna altra candidatura i la comissió de garanties de Podem Catalunya - situació que pot acabar en els tribunals -. És que com diu un amic meu que s'ha tornat menfot, els estatuts, les lleis estan per saltar-segons a un li convingui.





Així que Domènech, que Déu t'agafi confessat, encara que no creguis en ell. El Podem de Pablo Iglesias seguirà enfonsant-se més cada dia. Això passa quan s'aplica la filosofia dels capellans que diu "fes el que jo dic però no el que jo faig". Així que vagin-encomanant a Sant Judes Tadeu, el sant dels impossibles a veure si els dóna un cop de maneta i tornen a les seves essències, que no són precisament les Fustes d'Orient que sonen a ràncies.