El jutge que investiga l'1-O cita com a testimoni a Joan Ignasi Elena

El Jutjat d'Instrucció 13 de Barcelona, que investiga els preparatius del referèndum de l'1 d'octubre, ha acordat citar en qualitat de testimoni al qual va ser coordinador i portaveu de l'executiva del Pacte Nacional pel Referèndum, Joan Ignasi Elena, per al proper 20 de abril.





En una resolució a la qual ha tingut accés Europa Press, el jutge també cita per al mateix dia a Carles Sivill, Joan Carles Guasch, Marta Font i Jordi Graells -director general d'Atenció Ciutadana de la Generalitat--, a més d'Elena, que ja va declarar a finals de juliol davant la Guàrdia Civil a Barcelona per la pàgina web que el Pacte va posar en marxa per recollir adhesions ciutadanes en favor d'un referèndum.





El jutge també ha citat en qualitat de investigat per al proper 25 d'abril l'exdirector general d'Unipost, Pablo Raventós, que va ser detingut el 14 de desembre per la Guàrdia Civil perquè presenciés un registre a l'empresa de missatgeria suposadament vinculada al referèndum.





El mateix dia també haurà de comparèixer com investigat Felip Andanuche i, en qualitat de testimonis, Antonio Manuel Santos, David Calçada i Antonio Jesús Gutiérrez.





El jutge instructor també ha citat en qualitat de testimonis el 11 d'abril al responsable de l'Àrea de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions de la Generalitat, Albert Pallejà; Eulàlia Vilaseca, Carles Corcoll, Daniel Criville i Rodrigo Díaz.