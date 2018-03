Contundent victòria d'Espanya davant l'Argentina

Isco ha estat un dels jugadors claus de la Roja davant Argentina. / FOTO: @SeFutbol





La selecció espanyola es va donar un festí de bon futbol i gols davant l'Argentina (6-1) en el Wanda Metropolità en partit amistós de preparació de cara al Mundial de Rússia 2018, en partit en què Isco i Aspas van despertar la 'Roja' després del descans i es van encarregar de signar una victòria històrica furgant en la ferida d'una Argentina que, sense la seva estrella Leo Messi, ja havia dimitit del partit després del descans.

L'absència del davanter del FC Barcelona no va semblar notar-se en la primera meitat. Espanya va sortir més rígida ia falta de bon joc davant d'una 'albiceleste' que va tenir més presència en atac per mitjà de Maxi Meza, però que quan es va estirar, van començar a arribar els gols que van faltar davant Alemanya. Si els tants ho barreges amb bon futbol fan la fusió perfecta. Es van reivindicar tots però principalment els davanters. Rodrigo va anotar als germans i aquest dimarts ho van fer Diego Costa i Isco i Aspas, que va signar un recital a la segona meitat.

Davant d'una Argentina que té dues estrelles de campiona del món no hi ha partits amistosos i Julen Lopetegui va prendre bon compte d'això. El guipuscoà va apostar pels bojos baixets -Isco, Thiago, Koke i 'el seu capità' Iniesta- i per la punta de velocitat de Marc Asensio per llibertat de moviment, substituint a David Silva, que va haver d'abandonar la concentració per motius personals. En punta, l'entrada de Diego Costa no li va poder sortir millor al tècnic nacional.

L'hispanobrasiler, després d'un inici de temporada difícil sense jugar, estava davant la seva gran oportunitat després de la titularitat i el gol de Rodrigo davant Alemanya. I el davanter de l'Atlètic va treure profit molt aviat. Després d'un robatori d'Iniesta i una gran passada d'Asensio, Costa va definir a la perfecció davant Sergio Romero, que instants després es va retirar lesionat. El gol va caure com un gerro d'aigua a una 'albiceleste' que va poder avançar-se per mitjà d'Higuaín, que la va enviar amunt quan estava sol davant De Gea després d'una gran jugada combinativa.

Lluny d'acovardir-, el combinat argentí, amb Maxi Meza que es va posar el vestit de Messi -salvant les distàncies- com estilet, va despertar i va donar una passada al front. El d'Independent va provocar més d'un mal de cap a la 'Roja'. Més encara quan va cedir la pilota a la 'Pipa' dins l'àrea. Però de nou el de la Juventus no va poder anar-se'n de Rams i va perdre l'ocasió de l'empat. El partit es va tornar en un estira i arronsa que va acabar afavorint als locals.





Sí va perdonar Higuaín però Espanya, en concret Isco, no ho va fer. Després d'un centre d'Asensio des de la dreta, el malagueny va batre per baix a Caballero i va portar la tranquil·litat necessària que Meza alterava constantment. L'Argentina no va frenar en la seva obstinació i, abans del descans, va trobar el seu premi en un servei de córner botat per Banega i rematat per Otamendi que donava certa justícia al que s'estava veient al camp.





El guió del partit va canviar després del descans. Els de Sampaoli van baixar el ritme considerablement i Espanya es va treure la pressió per començar a desplegar el seu millor futbol, el del toc i amb un al·licient més, el del contraatac amb l'entrada de Aspas. Una pilota en llarg va deixar sol el de Moaña davant Caballero però es va escorar massa i va haver d'esperar l'arribada de segona línia d'Isco perquè el malagueny anotés al pal curt el tercer.





La 'albiceleste' va dimitir en aquest moment de la trobada i Espanya va començar a agradar-se i un minut després va tornar a donar un nou cop per mitjà de Thiago després d'una gran passada d'Isco que li va posar el gol en safata al del Bayern. A continuació Argentina va poder retallar distàncies per mitjà de Otamendi però el pal ho va evitar i els de Lopetegui van decidir furgar en la ferida.





I a la festa es va voler sumar fins a De Gea. Una pilota llarga del porter del Manchester United li va arribar a Aspas perquè batés per sota a Caballero i signés la 'maneta'. I com ocorregués amb el quart i el cinquè, el sisè va trigar un sol minut més a arribar. Després d'una jugada del davanter del Celta, Isco va signar el seu primer hat-trick amb la selecció i va sentenciar el cop de moral d'una Espanya que té enfilat el Mundial com el proper objectiu. En els últims minuts Lopetegui va permetre els debuts de Marc Alonso i Dani Parejo que van gaudir d'una victòria històrica.





Un cop assestat a una doble campiona mundial i vigent subcampiona. Argentina va molt a faltar a Messi i, després d'una gran primera part, el va acabar acusant a la segona. La 'Roja' li va passar per sobre i els seus jugadors ho van pagar amb alguna entrada fora de temps. Una alerta que Sampaoli i Messi tractaran de donar-li la volta a Rússia.